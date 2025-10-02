Tényleg nincs lehetetlen: AMD CPU-t gyárthat az Intel

Ami hosszú évekkel ezelőtt teljességgel elképzelhetetlennek tűnt, az most kiszivárgott hírek szerint valósággá válhat: egymás kezébe csaphat a processzorpiac két egykori ádáz ellensége, az AMD és az Intel.

A két társaság a Semafor exkluzív információi szerint a két társaság arról folytat korai egyeztetéseket, hogy az AMD hogyan tudná igénybe venni az Intel bérgyártó (foundry) üzletágának szolgáltatásait, azaz lényegében milyen termékeket és legfőképpen mekkora volumenben tudna gyártatni egyik legnagyobb egykori riválisával.

A két cég közül az AMD régóta felhagyott a saját termékek gyártásával, a cég az x86-os CPU-kat és a GPU-it régóta a világ legnagyobb szerződéses chipgyártójával, a Tajvani TSMC-vel gyártatja.

Az Intel ugyanakkor a feltörekvő foundry üzletág számára méretgazdaságossági alapon muszáj, hogy nagyobb partnereket halásszon össze magának, ha ugyanis nem sikerül lekötni a termelési kapacitást, az az üzletág vesztét jelentheti - ahogy erre korábban utalt már Lip-Bu Tan, a vállalat idén tavasszal kinevezett új vezérigazgatója.

A potenciális együttműködés részleteiről egyelőre semmi konkrétum nem szivárgott ki a felek részéről, egy ilyen megállapodás azonban mindkét fél számára szolgálhat előnyökkel, ráadásul olyan időszakban jöhet létre, amikor az amerikai kormányzat egyébként is pártolja a helyi chipgyártó-kapacitás növelését.

Ennek részeként az USA nemrég 10%-nyi tulajdonrész erejéig bevásárolta magát az egykor szebb napokat látott Intelbe, majd pár héttel később az Nvidia is vásárolt egy nagyjából 4%-nyi üzletrészt képviselő részvénycsomagot ötmilliárd dollárért cserébe.

Az egyelőre ettől függetlenül nem került napirendre, hogy a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cége, az AI-adatközpontok legnagyobb beszállítója gyártókapacitást vásárolna az Inteltől.

A fenti megállapodások hírére mindenesetre jelentősen nőtt a befektetői bizalom a gyártó iránt, mely a tőzsdén rég nem látott erősödést mutat idén: a cég papírjainak árfolyama 2025-ben eddig 77%-kal emelkedett.