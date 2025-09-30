Elrajtolt az Opera új AI-böngészője, a Neon

Az Opera a böngészőpiac egyik legkisebb, ám legkitartóbb szereplője, mely most a mesterséges intelligencia alapú Neonnal próbálja tartani a tempót a böngészőpiac AI-ra fókuszáló szereplőivel. A Neon célja, hogy különböző feladatokat hatékonyan el tudjon végezni a rendszer a felhasználó helyett, így a fejlesztők szerint képes akár bevásárolni, űrlapokat kitölteni vagy kódolni is.

A fejlesztők május végén mutatták be az új, AI-ra és automatizált munkafolyamatokra épülő böngészőt, ami eddig csak egy zárt várólistán keresztül volt elérhető előnézeti verzióban, a végleges változat bevezetése pedig a mai napon kezdődött meg. Már a bejelentéskor sejteni lehetett, hogy a Neon használata fizetős lesz, de a norvég szoftvercég csak most osztotta meg a rajt apropóján, hogy mennyi az annyi. Az egyelőre még mindig korlátozott (de meghatározatlan) számú felhasználó havi 19,9 dollárért veheti használatba a böngészőt, a többi érdeklődőnek még a várólistára való feliratkozást ajánlja az Opera.

Akkor még technikai részletek is hiányosan álltak rendelkezésre, de most már tudni, hogy a Neon különféle AI-ügynököket alkalmaz adott elvégzendő művelethez és feladathoz illően. A böngésző működésének alapja a Task (Feladat) nevű funkció, ami egy miniböngészőként önálló munkaterületeket hoz létre a különböző műveletekhez és projektekhez. Így minden feladatot egy saját kontextusban értelmezhet az algoritmus, és több forrásból dolgozhat anélkül, hogy a böngésző más részeiből származó információkhoz hozzáférne. Ez egyben lehetővé teszi, hogy egyszerre több összetett projekten dolgozzon a felhasználó, mondjuk egy utazást tervezzen, miközben egy vásárlást is lefuttat.

A felhasználók az AI-ügynököknek szóló utasításokat úgynevezett Kártyákkal (Cards) menthetik el későbbi újrafelhasználásra, hogy azokat tetszőlegesen kombinálhassák a gyakori munkafolyamatokban. A „Do" funkció a márciusban bemutatott Browser Operator nevű AI-ügynökre épül, ez végzi el lokálisan, a kliensgépen az olyan, fentebb említett rutinfeladatokat, mint az űrlapkitöltés vagy vásárlás. A felhőalapú alternatívákkal ellentétben a Neon Do helyben működik, így a bejelentkezési adatokat bizalmasan kezeli.

Az OpenAI, a Perplexity és az Opera által jelentett versenynyomás enyhítésére a Google nemrég szintén bejelentette, hogy nem csak saját keresőjét, de a Chrome böngészőt is újabb AI-funkciókkal bővíti. Az Egyesült Államok területén szeptember közepén indult el a Gemini böngészőbe integrált verziójának bevezetése desktopon és mobilon, így a felhasználók a chatbottól kérhetnek segítséget a weboldalak tartalmának megértéséhez, a különböző böngészőfüleken megnyitott oldalakkal való munkához, vagy olyan műveletekhez, mint a meetingek ütemezése vagy egy adott YouTube videó megkeresése.

Július végén a Microsoft bejelentette, hogy szorosabban integrálja az AI-t saját Edge böngészőjébe, egyben bővíti a Copilot portfólióba tartozó szolgáltatások sorát. A Copilot Mode névre keresztelt új fejlesztés AI segítségével automatizál különféle webalapú feladatokat nem csak szöveges parancsok, de hangutasítások segítségével is.

Előtte pár héttel a Perplexity indította el saját Comet névre keresztelt AI-böngészőjét, ami első körben a havi 200 dollárért hozzáférhető Max előfizetési csomag felhasználóinak lesz elérhető, illetve pár olyan felhasználó számára, aki még korábban várólistán jelentkezett korai tesztelőnek. Emellett a további alternatívák is bemutatkoztak az elmúlt hónapok során, például a The Browser Company által júniusban útnak indított Dia, ami a Comethez nagyon hasonló funkciókat kínál.