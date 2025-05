Mindent megcsinál a weben az Opera új böngészője

Bemutatta új, mesterséges intelligenciára és automatizált munkafolyamatokra épülő böngészőjét az Opera. A Neonnal a norvég cég szervesen integrálja az AI-t a böngészőszoftverbe, mellyel a weboldalak elérése mellett ezzel számtalan egyéb folyamatot el lehet majd végezni egyszerűen, néhány jól megfogalmazott parancs segítségével.

A Neon célja, hogy különböző feladatokat hatékonyan el tudjon végezni a rendszer a felhasználó helyett, így a fejlesztők szerint képes lesz akár bevásárolni, űrlapokat kitölteni vagy kódolni is.

Opera Neon - A browser for the agentic web

A rendszer három fő funkció köré épül, ebből a "Chat" lényegében egy hagyományos chatbot-felület, mely webes kereséseket végez és kérdéseket válaszol meg, akárcsak a ChatGPT, a Copilot vagy éppen a Gemini.

A "Do" modul a márciusban bemutatott Browser Operator nevű AI-ügynökre épül, ez végzi el lokálisan, a kliensgépen az olyan, fentebb említett rutinfeladatokat, mint az űrlapkitöltés vagy vásárlás.

A "Make" funkció pedig weboldalak, kódrészletek vagy különféle jelentések generálására fogható be az Opera szerint - mivel a folyamatot egy felhőben futó virtuális gép végzi, ezért a felhasználó akár offline is lehet, míg a mesterséges intelligencia dolgozik a háttérben, illetve több feladat is futtatható vele párhuzamosan.

Az Opera Neon jelenleg csak egy várólistán keresztül érhető el, a cég egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a végleges változat mikor válik hozzáférhetővé bárki számára. Az Opera Neon használata ezzel együtt biztosan fizetős lesz, ám hogy mennyi pénzt fog érte elkérni a norvég fejlesztő, azt egyelőre nem tudni.