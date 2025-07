AI-böngészővé alakítja a Microsoft az Edge-t

Az iparági konkurensek példáját látva a Microsoft is szorosabban integrálja az AI-t saját Edge böngészőjébe, egyben bővíti a Copilot portfólióba tartozó szolgáltatások sorát. A Copilot Mode névre keresztelt új fejlesztés AI segítségével automatizál különféle webalapú feladatokat nem csak szöveges parancsok, de hangutasítások segítségével is. Az Edge-be 2023 novemberében érkezett korlátozott Copilot-integrációra építve a Copilot Mode nagyjából ugyanúgy működik, ahogy a böngészőkbe épített többi nagy nyelvi modell is: hang- vagy szöveges utasítás hatására megpróbálja végrehajtani a felhasználó kérését a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyire lehetséges.

A Copilot Mode az Edge böngészőn belül a jelenlegi információk szerint opt-in, tehát be- és kikapcsolható lesz. Egyelőre ingyen férhet hozzá minden Copilot-felhasználó némi korlátozással, de a későbbiekben jó eséllyel már előfizetéshez kötött lesz. A korai szakaszban korlátozott képességekkel bír, a cég pár valós életbeli alkalmazás sorolt fel: például hogy egy webes böngészés során az AI-asszisztens ajánlásokat tud tenni, akár bevásárlólistákat hoz létre vagy tartalmakat szerkeszt, felhasználó engedéllyel pedig hozzáfér a böngészési előzményekhez és hitelesítő adatokhoz is, hogy foglalásokat végezzen.

Ennél érdekesebb, hogy kutatóasszisztensként is bevethető, mivel engedély adása után a Copilot megtekintheti az összes megnyitott böngészési fület, mely alapján értelmezi, hogy milyen téma iránt érdeklődik a netező. Ennek alapján segíthet repülőjegyek vagy szálláshelyek árainak összehasonlításában.

A kvázi ügynökként viselkedő, böngészőbe épített AI-asszisztensek sora folyamatosan bővül, kérdéses azonban, hogy a felhasználók milyen tempóban adaptálják az új lehetőséget. A Reuters iparági forrásai szerint a következő hetekben várható az OpenAI saját webes böngészőjének bemutatkozása is, melyet a startup a Google Chrome és a Safari alternatívájának szán. A rajtvonalhoz már nagyon közel álló új termékről először 2024-ben kezdtek el jelenteni a lapok belsős szivárogtatások nyomán. Az új termék fő értéke az lehet, hogy az OpenAI így hozzáférhet az internetezők webes keresési adataihoz is, ami a Google Chrome esetében szintén fontos összetevő ahhoz, hogy megtartsa helyét, és pontosabban célzott hirdetéseket tudjon kínálni ügyfelei számára. Az eddigi információk alapján az új böngésző bizonyos felhasználói interakciókat ChatGPT-re emlékeztető kezelőfelületen tart majd, ahelyett hogy kattintható linkeket kínálna a weboldalakra való átirányításhoz.

Pár hete a Perplexity jelentette be, hogy elindította saját Comet névre keresztelt AI-böngészőjét, ami első körben a havi 200 dollárért hozzáférhető Max előfizetési csomag felhasználóinak lesz elérhető, illetve pár olyan felhasználó számára, aki még korábban várólistán jelentkezett korai tesztelőnek. A Comet a Perplexity saját keresőmotorját kínálja alapértelmezetten, így az AI által készített összefoglalók egyenesen a böngészőből érhetők el. A cég saját AI-ügynöke, a Comet Assistant szintén a termékbe épült, hogy e-maileket összegezzen, naptárbejegyzéseket kezeljen, illetve segítse a felhasználókat a webes navigációban. A böngészőnek köszönhetően a Perplexity a Google Chrome megkerülésével tudja elérni a felhasználókat.

Az OpenAI és a Perplexity böngészője egy rendkívül nehéz terepen készül megmérettetni magát, mivel a Google Chrome és az Apple Safari jelentős fölénnyel fedik le a böngészőpiacot. Emellett a további alternatívák is érkeznek, például a The Browser Company által júniusban útnak indított Dia, ami a Comethez nagyon hasonló funkciókat kínál, és még az Opera is bejelentette saját Opera Neon AI-böngészőjét.