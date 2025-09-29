Érkezik a Windows 11 új Start menüje

A Microsoft egy jócskán átdolgozott Start menüt vezet be a Windows 11 25H2 és 24H2 kiadásaival, ami a programok egyszerűbb áttekintését hivatott szolgálni. A redmondiak ezúttal a régóta kért nagyobb személyreszabhatóságot tartották szem előtt a tervezéskor, így már az is lehetségessé válik, hogy a felhasználó megadhassa, milyen kategóriák jelenjenek meg a panelen, beleértve a nemrég telepített vagy használt appokat, ajánlott fájlokat.

A leglátványosabb, hogy míg a Start kezelőfelületén a rögzített, ajánlott és összes alkalmazást lenyitó területek eddig látványosan elkülönültek, addig az új menüben már mindhárom terület egyetlen görgethető felületen olvad össze, ami összességében átláthatóbbá teszi, és pár egérkattintást is megspórol a felhasználóknak. A korábbi verziókban a telepített programokat betűrendben listázta a rendszer, ami most további választható elrendezésekkel bővül.

A klasszikus listanézet mellett akár vízszintes csempék, vagy az appok kategóriák szerinti csoportosítása mellett is lehet dönteni, melyeket automatikusan sorol be a rendszer, például játékok, produktivitás, stb. kategóriákba. A Start menüt finomhangoló beállítások közé is újabb opciók kerültek, többek közt az a régóta igényelt apróság, hogy az ajánlások elrejthetővé váljanak.

az új és a régi start menü

Új elemként érkezik a mobilintegrációt támogató oldalsáv, ami a Phone Link eszközön keresztül érhető el, és üzenetek olvasására, hívások kezelésére, fényképek megtekintésére és fájlok közvetlen cseréjére szolgál a számítógép és az okostelefon között.

Az új Start menü az Insider program résztvevőinél már látszik, de nem aktiválódik azonnal minden eszközön: a Microsoft A/B tesztet futtat így egyes felhasználók a régi menüt fogják látni, míg mások már az új elrendezést kapják meg. Még a Windows 11 25H2-es verziójának telepítése után is előfordulhat, hogy a Start menü nem lesz azonnal látható. Az újdonságot egy enablement package aktiválja, így nem szükséges teljes újratelepítés a használatához, elég egyszer újraindítani az eszközt. Egy másik módszer lehet a manuális aktiválás (pl. ViveTool segítségével), ez esetben a „vivetool /enable /id:49402389” parancs beírásával, majd a gép újraindításával lehet előhívni a menüt.

Mivel az új Start bevezetése egyelőre korai szakaszában tart, egyes verziókban továbbra is előfordulhatnak hibák, főleg megjelenítést illetően, de a Microsoft már dolgozik a szükséges javításokon.