3 milliárd felhasználóig lőtték az Instagramot a rövid videók

A Meta 2024 áprilisában jelentette be, hogy a későbbiekben nem fogja negyedévente alaposabb lebontásokat közölni a Facebook és testvéralkalmazásainak havi és napi aktív felhasználóinak számával, azóta a negyedéves jelentésekkel jobbára csak az alkalmazáscsaládot használó napi aktív felhasználók számát teszi közzé. Mark Zuckerberg a mérföldkövek esetében azonban kivételt tesz, így bejegyzésben újságolta el a nyilvánosság számára, hogy a 15 éves Instagram fontos értéket lépett át, és mostanra már havonta 3 milliárd fő használja aktívan. Az anno képmegosztóként debütált közösségi platform ezzel felzárkózott a Facebook és a WhatsApp mellé - előbbi idén januárban, míg utóbbi áprilisban érte el a havi hárommilliárdos felhasználói tábort.

A 2018-ban még havi egymilliárd felhasználóval rendelkező Instagramnak 2022-ben sikerült belépnie a „kétmilliárdosok” klubjába, ami a WhatsAppnál már 2020-ban megvalósult. A múlt negyedévre vetítve a Facebook, a Messenger és a WhatsApp szolgáltatásokat összesítve napi 3,48 milliárd ember használta aktívan – számolt be róla a cég.

A metrikák mellett más bejelentéssel is készült a Meta az Instagram jövőjét illetően. Adam Mosseri Instagram-vezér elmondása szerint a felhasználók egy új navigációs menüt fognak kapni, melynek vizuálisan központi elemei a privát üzenetek és a reelek, azaz rövid videós bejegyzések lesznek. Dél-Koreában és Indiában egy szűkebb körű teszt során azt is megmérik, mennyire jó ötlet előreemelni a reeleket az alkalmazás központi, alap hírfolyamában, így láthatóan a formátum kiemelten fontosnak számít a közösségi platform számára. Ez nem is meglepő azután, hogy Mosseri szerint az elmúlt néhány évben szinte csak a privát üzenetek, reelek és a felhasználók által nem követett fiókok ajánlásai hajtották a platform növekedését.

A rövid videós tartalmakra helyezett fókusz nem lehet véletlen, hiszen az Egyesült Államok kontra TikTok ügy legfrissebb fejleménye szerint a kínai ByteDance sikeralkalmazása maradhat az USA-ban, de az Oracle-lel együttműködésben egy amerikanizált verziót érhetnek majd el a helyi felhasználók. Annak ellenére, hogy az alkalmazás jövőjét több mint egy éve bizonytalanság övezi az Egyesült Államokban, a TikTok továbbra is komoly versenytársa a Metának, és még inkább az Instagramnak. A reelek és ajánlások a jövőben pedig még személyre szabottabbakká válnak, ráadásul a Meta így több fiatal felhasználót szerezhet és tarthat meg magának, miután számukra már egyre kevésbé érdekes a Facebook, mint platform.