Egyre kevésbé vonzó a nyilvános posztolás az Instagramon

Változnak a trendek az Instagramon a platform vezetője, Adam Mosseri szerint.

Az Instagram-vezér Adam Mosserit hosszas interjúban kérdezte a Business Insider a közösségimédia-platformok algoritmusairól, a felhasználók megváltozott szokásairól, és két éve Twitter-klónként indított Threadsről.

Mosseri többek közt szót ejtett arról, hogy idővel szükségszerű volt elfordulni az algoritmusok által személyre szabott tartalmak ajánlására a hírfolyamokban a régi kronologikus megjelenítés helyett, ami mostanra még logikusabb annak fényében, hogy a nyilvános hírfolyamokban egyre kevesebb a tartalom, a legtöbb közösségi platformon kevesebbet posztolnak az emberek.

Népszerűbbé váltak az automatikusan eltűnő sztorik, miközben nő a privát üzenetekben és a csoportos csevegésekben megosztott tartalmak száma. Az Instagramon például már több fotót és videót osztanak meg a felhasználók privát chatekben, mint sztorikban, viszont sokkal több fotót és videót tesznek közzé sztoriban, mint hagyományos posztként a hírfolyamban.

Részben ez is az oka annak, hogy a válogatható tartalom mennyiségének csökkenésével a hírfolyam vonzereje is gyengült, és Mosseri szerint ez a trend erősödni fog a későbbiekben is. A felhasználók számára láthatóan egyre komfortosabb egymás közt megosztani a bejegyzéseket, tartalmakat, mint egy nagyobb közösség "szeme előtt" posztolni.

Via Business Insider.