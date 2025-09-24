Már 2028-ban tesztelhetők lehetnek az előzetes 6G-s eszközök

A mobilhálózatok evolúciója hosszadalmas folyamat, és barokkos túlzás lenne azt állítani, hogy nyakunkon lenne a mobilhálózatok hatodik generációja, a 6G, melyről egy-két eszközbeszállító már a nyilvánosság előtt is felvázolt mindenféle víziókat. A napokban a Qualcomm-vezér Cristiano Amon beszélt arról a Snapdragon Summit 2025 eseményen, hogy a vállalat várakozásai szerint a kereskedelmi forgalomba hozatal előtti 6G-s eszközök már 2028-ra elkészülhetnek. Ez azt jelenti, hogy akkora már tesztkészülékeken lehet demonstrálni a 6G képességeit, de a szabványt egyelőre még nem támogatják majd a piacon elérhető telefonok.

A Qualcomm várakozásai szerint a 6G magasabb szintre emeli az érzékelőkből származó adatok kezelését, és gyors kapcsolatot biztosít a felhő és a peremhálózati eszközök között, ezért kulcsfontosságú szerepet fog játszani az AI fejlődésében. Amon analógiája szerint a mobil egy intelligens hálózat részévé válik majd, amely „valóban megérti és reagál a körülötte zajló eseményekre”. Mivel az új szabvány ötvözni fogja a kommunikációt az érzékelési képességekkel, a telefon és a mobiltornyok radarként használhatják a jeleket a környezet feltérképezésére, ami utat nyit a pontosabb beltéri navigáció, a gesztusfelismerés és az intelligensebb városi infrastruktúrák előtt - vizionálja a Qualcomm.

A szabványalkotók tavaly egyeztek meg abban, hogy rövidesen megkezdik az évekig tartó specifikációs folyamatot, melynek nulladik mérföldköve volt, hogy a 3GPP szabványalkotó testület tavaly bemutatta a nyilvánosságnak a 6G logóját. Ezután idén augusztusban megtörtént a lehetséges architektúrát tárgyaló első találkozó 17 technológiai vállalat közreműködésével és 19 technikai beadvánnyal.

A hivatalos ütemterv szerint a technikai tanulmányokat 2027 első negyedévéig bezáróan fogják vitatni, 2029-ben lehet számítani a szabvány véglegesítésére, és 2030-ban kezdődhet a technológia általános, szélesebb körű bevezetése. A kereskedelmi 6G hálózatok valószínűleg csak 2030-ban fognak megjelenni, az 5G fejlesztésénél látott mintát követve.

A Nokiától és az Ericssontól származó korábbi nyilatkozatok szerint a 6G két kulcsfontosságú technológián fog alapulni: egyik az AI és a gépi tanulás, ezeket a hálózat teljesítményének növelésére, a működtetés egyszerűsítésére és például fejlett helymeghatározásra használhatják. A másik az 5G-6G Multi-RAT Spectrum Sharing fejlett spektrummegosztási technológia, amely lehetővé teszi, hogy a 6G integrálja a már meglévő 5G-s frekvenciákat, ezzel megkönnyítve az átállást. Az új mobilkommunikációs szabvány persze nem fog azonnal nagy változásokat hozni, hiszen a bevezetés sosem egyik napról a másikra történik, továbbá a korábbi generációkat sem fogja teljes egészében lecserélni.