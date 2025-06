Megvan a vevő a TikTok amerikai érdekeltségére

Végre pont kerülhet az Egyesült Államok és a TikTok közti hosszas huzavona végére: Donald Trump elnök a Fox Newsnak adott interjújában jelentette be, hogy sikerült vevőt találni a TikTok amerikai érdekeltségeire. Az ügyletet még Kínának is jóvá kell hagynia, de Trump bízik abban, hogy Hszi Csin-Ping elnöktől is sikerül megkapni a szükséges aláírást.

A TikTok amerikai érdekeltségére már számos fél bejelentkezett, köztük az Oracle, az AppLovin és a milliárdos Frank McCourt Project Liberty konzorciuma is, de hogy ki lett végül a befutó, azzal kapcsolatban az elnök nem árult el részleteket. A homályos fogalmazás szerint „nagyon vagyonos emberek csoportjához” kerül a szolgáltatás, akiknek pontos kilétét két hét múlva fedi fel egy hivatalos bejelentés keretében. Ekkor derül ki az amerikai egység értéke is, amely akár 1000 milliárd dollárt is érhet a korábbi elmondások szerint.

Bár Trump az első elnöki ciklusában elsőként próbálkozott meg a TikTok amerikai működésének betiltásával, illetve korlátozásával, a mostani elnöki ciklusban már inkább úgy tűnik, hogy kompromisszumos megoldást keres a Fehér Ház, mely a TikTok amerikai helyzetét egyértelműen politikai alkupozíció tárgyává tette az elmúlt hónapokban. Trump nemrég a NBC tévécsatornának adott interjújában kifejtette azt is, hogy a TikTokot a szíve csücskének tekinti, elsősorban mivel a 2024-es elnökválasztás során a platform segített elérni a legfiatalabb szavazókat.

A Fehér Ház az elmúlt hónapok során igyekezett egyfajta közvetítőként egyengetni a TikTok helyi érdekeltségeinek jogszabályok szerinti leválasztását és amerikai kézbe kerülését, a tárgyalások pedig jól is haladtak, egészen a Kínát sújtó új büntetővámok április eleji bejelentéséig. A ByteDance amerikai befektetői is úgy gondolták, hogy a feleknek előbb a vámtarifákkal kapcsolatos ellentéteiket kell rendezniük, Trump azonban utána pár nappal később világossá tette, hogy akkor sem számíthat a 170 millió amerikai felhasználó a TikTok elérhetetlenné válására, ha június 19-ig nem születik megegyezés. Mivel a június 19-én lejárt határidőig sem sikerült megegyezniük a feleknek, az elnök pár hete már harmadszorra adott 90 napra szóló haladékot a leválasztást előíró jogszabály hatálya alól.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését. A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, azaz PFACAA jogszabály - mely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva rendelkezik a fentiekről - eredetileg január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek arra, hogy megfeleljen az előírásoknak, a kínaiak eleinte hallani sem akartak a leválasztásról, illetve többször is úgy nyilatkoztak, hogy az technikailag is kivitelezhetetlen.

A január 20-án aláírt első 75 napos határidő-hosszabbítást követően Trump optimistán nyilatkozott, már februárban "rendkívül közelinek" nevezve a megállapodást a felek között. A részletek kidolgozása végül elhúzódott, március végére azonban bennfentes információk szerint sikerült szinte mindenben megállapodni, ám az új vámtarifák múlt heti bejelentését követően a ByteDance már azt közölte, hogy a tárgyalások ugyan folynak, de továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak a felek között több kulcsfontosságú kérdést illetően. Ezt sikerülhetett rendezni, legalábbis erre utal a legfrissebb bejelentés.