Új appra cserélhetik a TikTokot Amerikában

A TikTok idén január óta gyakorlatilag folyamatosan egyfajta létbizonytalanság mellett működik az Egyesült Államokban, ennek a bizonytalan helyzetnek azonban rövidesen vége lehet - a platform helyi érdekeltségeinek értékesítése napokon belül lezárulhat, a folyamat ezzel együtt számos technikai változást is magával hoz majd.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, még a Biden-adminisztráció alatt megalkotott kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, azaz PFACAA jogszabály - mely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva rendelkezik a fentiekről - eredetileg január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek arra, hogy megfeleljen az előírásoknak, a kínaiak eleinte hallani sem akartak a leválasztásról, illetve többször is úgy nyilatkoztak, hogy az technikailag is kivitelezhetetlen.

A fenti határidő meghosszabbítása Trump egyik első intézkedése volt januári beiktatását követően, a TikTok így végül csak egy napig volt elérhetetlen az Egyesült Államokban, az értékesítésre (harmadik alkalommal) kitűzött legújabb határidő pedig ezúttal szeptember 17.

A The Information értesülései szerint a megegyezés ennél jóval hamarabb megszülethet a részletekről, akár már a héten is, ám ahhoz, hogy bármilyen üzlet létrejöhessen, a kínai kormány engedélyére is szükség lesz.

A TikTok amerikai felhasználókat tartalmazó adatbázisát és az algoritmus ezt követően várhatóan teljes egészében az Oracle adatközpontjaiba költöztetik, elszeparáltan az anyacég ByteDance-től, illetve egy új kliensapplikáció is készül majd a platformhoz, ami szeptember 5-én érkezhet meg az App Store-ba és a Google Play Store-ba. A tervek szerint a jelenlegi appot jövő márciusig még tovább használhatják majd a platform amerikai felhasználói, ám az új, egyelőre M2 belső néven emlegetett verzió megjelenését követően a régi változat már nem lesz elérhető az alkalmazás-piactereken.