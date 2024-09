Orion: Bemutatkozott a Meta első fogyasztói AR-szemüvege

A Meta elmúlt éve arról szólt, hogyan zárkózzon fel a generatív mesterséges intelligencia piacán a vezető szereplőkhöz, és minél több AI-funkciót integráljon platformjaiba, ezen a tempón pedig nem fog lassítani. A közösségi óriás éves Connect eseményén elhangzott többek közt, hogy a különböző platformjain, így a Facebookon és Instagramon megjelenő Reels formátumban közzétett videók az automatikus, AI-alapú feliratozással bővülnek, és érkezik majd a LLama AI-modell frissített kiadása is, a fókusz azonban a viselhető eszközökön volt.

Orion

A közösségi óriás metaverzum és VR-fejlesztésekkel foglalkozó részlege, a Reality Labs hírhedten sok pénzt éget el, de a legutóbbi negyedéves eredmények már a veszteségek csökkenő mértékét mutatják. Zuckerberg a bemutatón előhúzta a divízió konyháján készült legújabb terméket, egy mindössze 100 grammos átlátszó, AR-szemüveget, ami egyelőre csak prototípus, de ez a fázis már ígéretesnek tekinthető a tényleges megjelenés szempontjából.

A cég már 2019-ban bejelentette egy hasonló eszköz tervét, ám az eddig Project Nazare kódnéven említett, végül Orion nevet kapó AR szemüveg bemutatója arra utal, hogy hamarosan készen állnak arra, hogy ténylegesen fogyasztói AR-terméket dobhassanak piacra. A megjelenés dátuma a jelen állás szerint valamikor 2027-ben lesz esedékes.

A termék tervezésekor a fő kihívást azt jelentette, hogy egy hétköznapi szemüvegnek tűnő technológiát szerettek volna készíteni, így el kellett tüntetni a vezetékeket, és mellőzni a testesebb headset kialakítást, így sikerült kevesebb, mint 100 grammra csökkenteni az Orion súlyát. Ezzel jelentősen könnyebbnek számít a Meta Quest 3 headset 515 grammjához képest, mindössze egy apró akkumulátor és egy egyedi lapka található benne.

A kijelző sem egy átlagos panel: a szemüveg magnéziumötvözetből készült keretébe épített projektorok vetítik a fényt a speciálisan kialakított hullámvezetőkbe, és nanoméretű 3D struktúrák segítségével keletkezik a holografikus kép a lencséken keresztül. A legnagyobb kihívást a képélésség optimalizálása jelentette, hogy a részletek minden fényviszonyban láthatóak maradjanak.

Az Orion mikroprojekciós technológiájával a cég szerint sikerült az eszköz kis méretéhez képest a lehető legnagyobb látómezőt biztosítani, ami eléri a 70 fokot. A Microsoft régebbi Hololens 2 modellje mindössze 52 fokot, a Magic Leap One esetében pedig 50 fokot produkál. A hologramok vezérléséhez az Orion viselői hangutasításokat, illetve kéz- és szemmozgáskövetést használhatnak, hasonlóan a Quest VR headsetek rendszeréhez. A rendszer része egy vezeték nélkül számítási egység és egy csuklópántként viselhető neurális interfész.

Az okostelefonokhoz hasonlóan valószínűleg eltart egy ideig, amíg a fejlesztők rájönnek, mit lehet kihozni az új termékből, ami ellentétben a testesebb VR headsetekkel és kevertvalóság-eszközökkel könnyebben beilleszthetőnek tűnik a mindennapokba, már ami a viseletet illeti.A rövidke demó szerint az Orion az okostelefonok képernyőjének határain túlnyúlva egy nagyméretű holografikus kijelzővé varázsolja a fizikai világot, amelyre ráhelyezhetővé válnak a 2D-s és 3D-s tartalmakat és élmények.

Kérdéses még, hogy a termék milyen áron juthat el a fogyasztókhoz, hiszen az eddigi ismeretek alapján a Metának egységenként 10 ezer dollárba kerül az előállítása, ami messze van a fogyasztóbarát kategóriától.

Quest 3S

Bemutatkozott a Quest 3 olcsósított változata, a Quest 3S headset is, melynek 128 GB tárhellyel felszerelt változata október 15-től lesz elérhető a boltokban 300 dolláros áron, ami a Quest 2 eredeti bevezető ára is volt.

A kellemesebb árcímke persze kompromisszumokkal jár, leginkább a kijelzőpanel tekintetében. Az LCD kijelző a 2020-es Quest 2-höz hasonló értékeket produkál, szemenként 1832x1920-as felbontással, emellett 96 fokos a vízszintes látómező, ami elmarad a Quest 3 110 fokától, és a függőleges érték is kisebb, így nagyobb eséllyel érezhetnek a felhasználók alagút-effektust bizonyos tartalmaknál.

A jó hír, hogy a Quest 3S ugyanazt a Qualcomm Snapdragon XR Gen 2 processzort használja, mint a Quest 3, vagyis képes ugyanazon játékok és programok futtatására, mint a nagyobbik testvére. A Meta ígérete szerint a felhasználók átlagosan 2,5 órányi üzemidővel számolhatnak kapnak a 4324 mAH-s akkumulátornak köszönhetően.

A cég ezzel együtt kicsit tisztítja a VR-portfólióját, és leállítja a Quest 2 és a Quest Pro gyártását, ezek a modellek már csak a készlet erejéig lesznek kaphatók. A Quest 3 128 GB-os verzióját szintén kivezetik, míg az új 512 GB-os Quest 3 csökkentett, 500 dolláros áron lesz elérhető.

Okosabban néz

A Meta drága, a Ray-Bannel közösen kiadott okosszemüvege kap egy sor szoftverfrissítést, többek közt érkezik egy emlékeztető funkció, ami a szemüveggel fotózott tartalmakra később egy értesítéssel emlékezteti a felhasználót. A szemüveg már most is több nyelvről tud fordítani, ha állóképekre szegezi tekintetét a viselője, de a későbbiekben használható lesz QR-kódok beolvasására, és a telefonszámokkal közvetlenül hívásokat lehet kezdeményezni. Év végére elkészül az élő beszédet valós időben fordító funkció is, első körben négy nyelv támogatásával: angol, francia, olasz és spanyol.

Az AI-funkciókkal ellátott viselhető eszközöknek összességében nem volt túl jó éve eddig a piacon: elég csak a Humane AI Pin-jét említeni, ami végül csúfos kudarcnak minősült. Bár a Meta nem hozott még nyilvánosságra konkrét eladási számokat, Zuckerberg a befektetőknek tartott gyűlésen úgy fogalmazott, hogy az okosszemüvegek felülmúlták a várakozásokat.

Az IDC becslései szerint a cég több mint 700 000 egységet szállíthatott ki, a megrendelések száma több mint megkétszereződött az idei év első és második negyedéve között.