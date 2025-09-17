Saját Starlink-riválist indít Oroszország

Rövidesen saját, Starlink-riválisa lesz Oroszországnak, mely a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a technológiai szuverenitás elérésére. Dimitrij Bakanov, a Roszkoszmosz frissen kinevezett 39 éves igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy ha minden a tervek szerint halad, az ország saját kommunikációs műholdflottájának első kontingense már idén pályára állhat.

Az új rendszer kifejezett célja, hogy Oroszország rendelkezésére álljon egy saját, országos lefedettséget nyújtó, alacsony Föld körüli pályán (Low Earth Orbit, azaz LEO) lévő műholdakból álló kommunikációs hálózata, mely a nehezen elérhető, távoli területeken és a konfliktuszónákban biztosít internetelérést akár a polgári lakosság akár a hadsereg számára.

Az orosz műholdas rendszer kiépítését egy Bureau 1440 nevű magáncégre bízták, mely jelentős állami támogatásban részesül a projekt megvalósítása céljából. A szakemberek Bakonov szerint régóta végeznek teszteket LEO-műholdakkal, a technológia folyamatos finomhangolását követően pedig az első indításra már idén év végén sor kerülhet majd, egyelőre 16 műholddal.

A rendszer a tervek szerint 2035-re érheti el végleges állapotát, amikor a 900 műholdból álló konstelláció az egész országot lefedi majd - beleértve a stratégiai jelentőségű Északi-sarkvidéket.

A bejelentés érdekes mellékszála a Reuters szerint, hogy az orosz űrügynökség és Elon Musk útjai egyszer már keresztezték egymást 2002-ben, amikor Musk Oroszországtól szeretett volna interkontinentális rakétákat vásárolni saját műholdjai felbocsátására.

Az akkor mindössze 31 éves Muskot azonban nem vették komolyan a Roszkoszmosz idős és tekintélyelvű vezetői, ami Bakanov szerint utólag egyértelműen hibának bizonyult.

A SpaceX tulajdonában lévő Starlinknek ma jelenleg több mint nyolcezer műholdja áll pályán szinte teljes, globális lefedettséget biztosítva a szolgáltatásnak. A hálózatot az ukrajnai hadszíntéren az ukrán csapatok kiterjedten használják kommunikációs célokra.