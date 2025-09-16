Az Alphabet is csatlakozott a 3 billió dollárosok klubjához

A Google anyacég Alphabet tőzsdén jegyzett értéke túllépte a 3,05 billió dollárt, miután részvényei hétfőn több mint 4 százalékkal emelkedtek, így sikerült csatlakoznia az eddig az Nvidia (4,3 billió dollár), a Microsoft (3,8 billió dollár) és az Apple (3,5 billió dollár) által alkotta klubhoz. A 3 billió dolláros mérföldkő átlépéséhez nagyjából 20 év kellett a vállalat számára a tőzsdei bevezetéstől számítva, és valamivel több mint 10 év telt el az Alphabet holdingtársaságként való létrehozása után, amelynek fő leányvállalata a Google.

A 2019 óta Sundar Pichai által vezetett Alphabet számára az utóbbi időben az AI-verseny jelenti a legújabb kihívást, miközben az amerikai és európai szabályozó hatóságokkal is harcokat vív többek közt piaci dominanciája és monopóliumai miatt. A kereséssel foglalkozó üzletág mellett a cloud computing divízió is rendkívül gyors növekedésnek indult az AI miatt, ami szintén felhajtja a papírokat. Hasonlóan történt ez múlt héten az Oracle-lel is: a cloud üzletág növekedési prognózisát látva minden elemző és tőzsdei szakember az állait keresgélte a padlón.

Mindez az Alphabetnél is lemérhető, mivel júliusban a cloud divíziónak közel 32%-os ugrást sikerült produkálnia a második negyedéves bevételben, meghaladva a várakozásokat, így láthatóan a saját chipekbe és a Gemini AI modell fejlesztésébe tolt befektetések elkezdtek megtérülni.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

A részvényeknek meglehetősen jót tett, hogy szeptemberben a Google-nek kedvező ítélet született az ellene indított antitröszt per jóvátételi szakaszában, melynek rendkívül komoly tétjei voltak. Az öt éve folyó jogi csatározás az amerikai kormány legjelentősebb jogi fellépésének tekinthető technológiai multikkal szemben az Egyesült Államok kontra Microsoft per óta, melynek tétje 25 évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló volt.

A végszó az lett, hogy a cég megtarthatja a Chrome-ot és az Androidot is, illetve továbbra is köthet exkluzív licencszerződéseket olyan, az egyes piacokat uraló eszközgyártókkal, mint a Samsung vagy az Apple. Azonban a Google-nek bizonyos, a keresőmotor által gyűjtött anonimizált statisztikai adatokat jelképes összegért cserébe a versenytársak rendelkezésére kell bocsátani, ezzel feloldva azt a méretgazdaságossági problémát, mely az új belépők számára kvázi lehetetlenné teszi, hogy a piacvezetővel versenyre keljenek. Ennek eredményeként az Alphabet részvényei idén több mint 30%-kal emelkedtek, szemben a Nasdaq 15%-os erősödésével.