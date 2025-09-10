Sokkolta a Wall Streetet az Oracle

Az előzetes várakozásokat kis mértékben alulmúló árbevételről és nyereségről számolt be tegnap az Oracle a 2026-os üzleti év első negyedévének eredményeiről tartott konferenciahíváson, de mindez senkit nem érdekelt a jelen lévők közül, mivel a cloud üzletág növekedési prognózisát látva minden elemző és tőzsdei szakember az állait keresgélte a padlón.

A felhős infrastruktúra iránti dinamikusan növekvő keresletre alapozva az Oracle szerint a szegmens árbevétele a 2026-os üzleti évben el fogja érni a 18 milliárd dollárt, ami jelentős mértékű, 77%-os növekedést feltételez a tavalyi 10 milliárd dollárhoz képest. A növekedés ráadásul itt nem áll meg, 2027-re 32 milliárd, 2028-ra 73 milliárd, az ezt követő két évben pedig 114 és 144 milliárd dollárnyi árbevételt remél az Oracle a felhőszolgáltatásokból.

A vállalat vezérigazgatója, Safra Catz az eredmények ismertetését követő konferenciahíváson elmondta, , hogy a cég négy multimilliárd-dolláros szerződést kötött összesen három partnerrel az előző negyedévben.

Ezek közül minden bizonnyal az OpenAI az egyik, mely korábban bejelentette, hogy 4,5 gigawattnyi amerikai adatközpont-kapacitást vásárolt az Oracle-től a Stargate projekt keretein belül, mely az eddigi egyik legnagyobb, AI-fejlesztéshez fűződő felhős megállapodás az iparágban.

A növekedési potenciál egyik legfőbb mutatója, a lekötött kapacitásra vonatkozó, de még nem realizált szerződéses megrendelésállomány (remaining performance obligations, azaz RPO) az üzleti év első háromhónapos periódusában elérte a 455 milliárd dollárt, ami éves szinten 359%-os növekedést jelent, az érték pedig az aktuális negyedévben átlépheti a félbillió dolláros álomhatárt.

A tegnap felvázolt prognózis hatására az Oracle papírjai kilőttek, a zárás utáni kereskedésben a kurzus 28%-ot erősödött, amire az 1999-es dotkom-bumm óta nem volt példa. A vállalat papírjainak értéke csak idén eddig 107%-kal nőtt, a piaci tőkeérték pedig ezzel meghaladta a 870 milliárd dollárt.