Perel a Rolling Stone anyacége a Google AI összefoglalói miatt

Az Anthropic és a Perplexity után a Google is célkeresztbe került a kiadók tartalmainak illegális felhasználásáért az AI Overview funkció kapcsán. A Google kereső találati oldalának tetején megjelenő, AI által készített összefoglalókkal kapcsolatban a kiadók sorra jelezték az elmúlt hónapok során azt is, hogy számokban mérhetővé vált a forrásoldalak forgalmának drámai visszaesése.

A friss keresetet a többk közt Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter és a Deadline amerikai sajtótermékeket működtető Penske Media Corporation (PMC) nyújtotta be, ami a Google és az anyacég Alphabet mellett számos más AI-fejlesztőt is felelősségre vonna a szerzői joggal védett írott tartalmak jogtalan felhasználásáért. Jay Penske, a PMC vezérigazgatója szerint vezető globális kiadóként felelősséggel tartoznak a digitális média jövőjéért és integritásááért, amit jelenleg „veszélyeztetnek” a Google jelenlegi gyakorlatai.

A PMC által megfogalmazott vád szerint a Google egyenesen visszaél piaci monopóliumával, mikor a kiadó tartalmait újraközli az összefoglalókban, és az AI modellje fejlesztéséhez is felhasználja ezeket a tartalmakat. A jogi képviselők érvelése szerint a Penske Media ugyan lehetővé teszi a Google számára a weboldalai feltérképezését a forgalomterelésért cserébe, amivel támogatja a nyílt kereskedelmi webet, de a keresőcég új fejlesztései már egy másfajta tranzakciót és együttműködést igényelnek, amihez a PMC és más kiadók nem feltétlen járulnak hozzá. A jelen helyzetben egyetlen lehetősége van a kiadóknak, - ha teljesen kivonulnak, és nem engedélyezik a Google keresőnek az indexelést, de ezzel kvázi láthatatlanná válnának.

A kereset azt is állítja, hogy a Penske termékei jelentős visszaesést mértek a Google-keresésekből érkező átkattintások számában az AI-összefoglalók bevezetése után, ami kevesebb hirdetési bevételt jelent a kiadó számára, és veszélyezteti az előfizetési és affiliate bevételeket is.

A Pew Research Kutatóközpont július végén publikálta saját tanulmányát is, mely alátámasztja a sejtést, hogy a Google AI Overview eszköze valójában inkább csökkenti a külső webhelyekre érkező forgalmat, mivel a felhasználók sokkal kisebb valószínűséggel kattintanak át más webhelyekre, és gyakran az összefoglalóval zárják a keresési folyamatot. A független amerikai adatszolgáltató 900 amerikai felnőtt online tevékenységét vizsgálta meg közel 69 ezer Google-keresésen keresztül idén márciusban. Az eredmények szerint amikor a kereső AI-összefoglalót jelenített meg, a keresési tevékenységnek csak 8 százaléka hozott kattintást egy hagyományos találatra, szemben azzal a 15 százalékkal, amit az összefoglaló nélküli találatok esetében mértek. Az AI-összefoglalóban megjelenített forráslinkekre pedig rendkívül kevesen kattintanak át, mindössze az esetek 1 százalékában.

A SimilarWeb digitális piaci adatszolgáltató kimutatása szintén hasonlót mutat, a HuffPost asztali és mobilos weboldalainak organikus keresésekből származó forgalma az elmúlt három évben több mint felére esett vissza, és a Washington Post esetében is körülbelül ekkora csökkenést lehet látni.

A Google vezetői szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és továbbra is tartja magát ahhoz az állításhoz, hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, és több időt töltenek a híroldalakon. A keresőcég nemrég említette azt is, hogy az AI Overview áttekintések 10 százalékkal több Google-keresést eredményeztek. A Penske Media panasza egyébként azt is kiemeli, hogy a Google nem szolgáltat elég hiteles és hivatalos adatot az AI összefoglalóval kapcsolatban, így az áttekinthetőség és transzparencia terén is lenne mit javítani.