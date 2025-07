Besokalltak a kiadók a Google AI-összefoglalóitól

Független kiadók csoportja nyújtott be trösztellenes panaszt a Google AI Overview eszköze miatt június végén az Európai Bizottságnak – jelentette a Reuters. Az Independent Publishers Alliance szerint a Google visszaél piaci dominanciájával az online keresés piacán, így a csoport ideiglenes intézkedést szeretne, hogy megakadályozhatók legyenek a további károk, melyeket állításuk szerint a keresőcég új eszköze okoz számukra. A Google évek óta küzd az európai szabályozó hatóságokkal különböző versenyellenes magatartásokkal kapcsolatos ügyekben, ez magában nem újdonság, viszont a panasz lökést adhat annak a folyamatnak, hogy az unió vizsgálni kezdje és érdemben foglalkozzon a generatív AI eszközök online tartalmakra és versenyre gyakorolt hatásaival.

A találati oldalak tetején megjelenő, AI által készített összefoglalókat már havonta átlagosan 1,5 milliárd ember látja és a többségük használja is, azaz az összefoglalóban szereplő linkekre kattint. Május óta ráadásul a keresőcég elkezdett hirdetéseket is megjeleníteni az összefoglalókon belül. A kiadók szerint a keresőmotor-szolgáltatás visszaél a webes tartalmaikkal - ahogy a Google keresőből egyre inkább válaszadó robottá alakul, magával hozza azt is, hogy zuhanópályára került a kiadók forgalma, ezáltal olvasottsága és bevétele is. A csoport szerint a kiadóknak nincs lehetőségük arra, hogy a tartalmaik felhasználását letiltsák az AI szolgáltatás mögött álló nagy nyelvi modell betanításához, vagy az összefoglalóik felhasználásához.

A Wall Street Journal problémával foglalkozó cikke szerint az amerikai kiadók esetében már számokban is mérhető a portálok forgalmának drámai visszaesése. A HuffPost asztali és mobilos weboldalainak organikus keresésekből származó forgalma az elmúlt három évben több mint felére esett vissza, és a Washington Post esetében is körülbelül ekkora csökkenést lehet látni – mutatja a SimilarWeb digitális piaci adatszolgáltató friss kimutatása. A Business Insider a múlt hónapban építette le munkaerőállománya 21 százalékát, amit az extrém forgalmi visszaeséssel magyarázott többek közt.

A SimilarWeb számai is alátámasztják az állítást, mivel a híroldal forgalma 55 százalékkal csökkent a 2022 április és 2025 április közti időszakban. A Wall Street Journal organikus keresésből származó forgalma áprilisban ugyan nőtt a három évvel korábbihoz képest, de a teljes forgalomhoz viszonyítva 29%-ról 24%-ra csökkent az aránya.

A Google vezetői szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és továbbra is tartja magát ahhoz az állításhoz, hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, és több időt töltenek a híroldalakon - tehát lényegében még hasznos is a kiadók számára.