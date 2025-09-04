425 millió dollárt fizethet a Google illegális adatgyűjtésért

Egy nappal azután, hogy ítélet született a Google történelmi antitröszt perében jogi procedúra zárult le a keresőcég jogellenes tevékenysége kapcsán San Francisco-ban. A helyi szövetségi esküdtszék megállapította, hogy a cégnek 425 millió dollár kártérítést kell fizetnie azért, mert illegálisan gyűjtött személyes adatokat felhasználóktól.

A 2020-ban indult csoportos keresetbe meglehetősen széles felhasználói kört vontak be, az ügy a periratok szerint 98 millió felhasználót és nagyjából 174 millió eszközt érintett. A beadvány szerint a Google nyolc éven keresztül a felhasználók adatvédelmi beállításaira fittyet hányva gyűjtötte a felhasználók adatait - így például az Analytics szolgáltatás bizonyos esetekben akkor is adatokat rögzített, amikor a Chrome böngészőben be volt kapcsolva az inkognitó mód.

A károsultakat képviselő ügyvédek eredetileg 31 milliárd dollárnyi kártérítés megállapítását kérték a bíróságtól, végül a háromból két vádpontban marasztalták csak el a keresőóriást, mely a gigászi összegű büntető kártérítés megfizetésétől pedig azzal az indokkal mentesült, hogy a tevékenysége nem volt rosszindulatú.

A per során a Google ugyan elismerte az adatgyűjtés tényét, ám hangsúlyozta, hogy az így megszerzett adatok nem voltak utólag sem személyekhez sem egyes Google fiókokhoz köthetők. A cég az ítélethirdetést követően jelezte, hogy fellebbezni kíván.

A Google-nek idén egyszer már megütötte a bokáját az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt - a cég 1,375 milliárd dollárt fizetett Texas államnak egy peren kívüli egyezség részeként május közepén. A vállalat az ügyben mindvégig tagadta, hogy jogsértést követett volna el.