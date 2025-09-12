Tartalomautomatával bővül a OneTV

A szolgáltatás tavalyi bevezetése óta jelentős javulást mutat mind stabilitás, mind az elérhető funkciók tekintetében a One Magyarország televíziós platformja, a OneTV, melynek első számú beszállítója, a NAGRAVISION a hét közepén bejelentette, hogy újabb tartalomdisztribúciós megoldással egészült ki a szolgáltatónál üzemelő platform.

Az OpenTV ENTera tervezett bővítési fázisában a OneTV-be integrálta a megoldásszállító a Bango DVM (Digital Vending Machine) disztribúciós platformot, mely a különböző tartalomszolgáltatók kínálatának egyszerű integrációjára hivatott.

A Bango DVM-et nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy alkalmazás-piacteret, ahonnan az ügyfelek könnyen, néhány gombnyomással összeválogathatják, hogy mely szolgáltatásokra kívánnak előfizetni, majd azonnal hozzá is férhetnek az adott szolgáltatás tartalmaihoz.

A "tartalomautomata" közvetlen bekötéssel rendelkezik az operátor CRM-rendszerébe, így az előfizetések nyilvántartása és számlázása könnyebbé, az új, értéknövelt szolgáltatások bevezetése pedig gyorsabbá válhat.

A megoldás a NAGRAVISION szerint emellett lehetővé teszi személyre szabható ajánlások és csomagok kialakítását, mely növelheti a felhasználói elkötelezettséget.

A OneTV-vel szemben a legfőbb riválisnak számító Magyar Telekom évekkel ezelőtt az egykor az Ericsson égisze alatt működő MediaKind-féle MediaFirst mellett tette le a voksát, a magenta szolgáltató alaprendszernek pedig az Android TV-t választotta, ezzel már az induláskor több ezer alkalmazást kínálva a tévés ügyfelek számára.

Bár a leggyakrabban használt streamingplatformok többnyire elérhetők rajta keresztül, az androidos médiaboxokon futó Play Áruház kevéssé jól strukturált és nem is nyújt a motorháztető alatt olyan integrációs lehetőségeket a szolgáltatók számára, mint a Bango DVM.

A két nagy magyar szolgáltató közti harcot valószínűleg ettől függetlenül nem ezek a kiegészítő szolgáltatások fogják eldönteni, legalábbis nem rövid- vagy középtávon, hiszen a magyar tévézők körében még ma is toronymagasan a legnépszerűbb a lineáris tartalomfogyasztás, az egy háztartás által átlagosan igénybe vett streamingplatformok száma pedig nem nőtt érdemben az elmúlt egy-két évben, döntően a szolgáltatások árának emelkedése miatt.