„Európai" strapamobillal jelentkezik a HMD Global

A Nokia márkanevet megöröklő HMD Global új divíziót indított útnak HMD Secure néven, mellyel a kormányzati és más, biztonsági szempontból kritikus ügyfeleket tervezi kiszolgálni speciális készülékekkel. A szuverén mobiltermékeket fejlesztő részleg elsősorban az európai vásárlókra fókuszál majd, ami abból a szempontból ideális időzítés, hogy az utóbbi időszakban egyre több európai kormányzat kezdte el megkérdőjelezni az amerikai márkáktól és termékektől való függőséget, illetve törekszik az adatok határokon belül tartására.

A HMD Secure első bejelentett terméke a HMD Ivalo XE 5G névre keresztelt androidos okostelefon, mely az Európában tervezett, fejlesztett és gyártott 5G-képes készülékek szűk körét erősíti majd, és 2026 első negyedévében kerül piacra. Az Ivalo XE-t egy minősített partnerekből álló, végponttól végpontig megbízható ellátási lánc gyártja le, nyomon követhető beszerzéssel és független tanúsítványokkal - állítja a cég.

Mivel kizárólag európai technológiával azért nem valósítható meg minden, ezért az eszköz a Qualcomm nemrég bejelentett Dragonwing Q-6690 SoC-jára építkezik, szóval az amerikai szálat nem sikerül teljesen kiiktatni a képletből annak ellenére sem, hogy az összeszerelés Európában történik. A gyártó vállalati mobilproceszora integrált RFID-képességekkel rendelkezik a Wi-Fi 7, a Bluetooth 6.0 és az 5G vezeték nélküli szabványok támogatása mellett, és adott a nyolc Kryo CPU-mag, az Adreno GPU, és a Hexagon neurális feldolgozóegység (NPU).

A strapamobil-jellemzőkkel büszkélkedő Ivalo XE a zordabb környezeti behatásokat is állja, mivel megfelel az IP68, IP69K és MIL-STD-810H tanúsítványoknak, a kijelzőpanelt pedig Corning Gorilla Glass Victus 2 védi. Szoftveres téren kettős titkosítást, biztonságos bootot, ujjlenyomat-olvasót és behatolásdetektáló rendszert említ a HMD. Operációs rendszer terén három változat lesz elérhető, amit ipari, taktikai és biztonsági platformokként különböztet meg a fejlesztő, miközben adott lesz a biztonságos távoli felügyelet és a további személyreszabott OS-ek lehetősége. A célpiac, tehát elsősorban a bűnüldöző szervek és sürgősségi szolgálatok igényeinek megfelelően a HMD egészen 2032-ig kínál majd támogatást, alkatrészeket és biztonsági frissítéseket a készülékhez.

Egyébiránt egy 6,32 hüvelykes kijelzővel, dupla 50 megapixeles (MP) hátlapi kamerával és egy 32 MP-es előlapi kamerával felszerelt mobilról van szó, ami kap hardveres kill switch funkciót, valamint egy programozható gombot is a push-to-talk (PTT) vagy walkie-talkie kommunikációhoz. Az Ivalo XE külső ráadásul kijelzőhöz, billentyűzethez és egérhez is csatlakoztatható. A tárhellyel, üzemidővel és egyéb specifikációkkal kapcsolatban még nem osztott meg további részleteket a cég.

A HMD, vagyis a Human Mobile Devices egy korábbi Nokia-vezetők által alapított vállalkozás, mely Android-telefonokat fejleszt, de már csak 2026-ig szól a márkára vonatkozó névhasználati licencjog. A cég az utóbbi időszakban már megkezdte saját újrapozícionálását, átmárkázását, így született meg idén a Human Mobile Devices brand, változatlan rövidítés mellett. A cég azóta gyakorlatilag csak saját márkájának felépítésére fókuszál, az okostelefon-piacon pedig kizárólag saját márkaneves termékekkel áll már elő.

A finn cég globálisan egyre komolyabb nehézségekkel néz szembe: az amerikai piacról már vissza is lépett, és láthatóan Európában látta meg a lehetőséget a biztonságos eszközök piaci réspiacán, ahol a kereslet a kiberfenyegetések és az adatvédelmi aggályok közepette egyre nagyobb a biztonságos készülékekre.