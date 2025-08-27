Két héten belül minden kiderül az új iPhone-okról

Utoljára öt éve, az iPhone 12 sorozat megjelenésével hajtott végre érzékelhető léptékű dizájnfrissítést okostelefon-termékpalettáján az Apple, mely idén menetrendszerűen, az ősz legelején leplezi le az idei termékvonalat, mely a sorban az iPhone 17 nevet kaphatja - bár nem teljesen kizárt, hogy az iOS operációs rendszer korábban bejelentett névváltoztatását követve egy nagy ugrással mindjárt az iPhone 26 szériát mutatja be a cupertinói cég.

Ennek a bemutatónak a pontos dátumát hétfőn hozta nyilvánosságra az Apple, az "Awe Dropping" névre keresztelt esemény szeptember 9-én, helyi idő szerint délelőtt tíz órakor, magyar idő szerint pedig 19 órakor kezdődik.

A szokás szerint online is streamelt esemény sztárja a pletykák szerint a szupervékony, mindössze 5,55 mm vastag iPhone 17 Air lehet majd, mely a 2014-es iPhone 6 eddigi 6,9 mm-es rekordját adhatja át a múltnak, mint a valaha volt legvékonyabb Apple okostelefon. A karcsúságnak azonban ára lesz, méghozzá nem feltétlenül csak dollárban és forintban számolva: jól értesült szivárogtatók szerint a készülék akkus üzemideje és a kameramodul is bánhatja a fogyókúrát.

Az iPhone 17 Pro modelleknél hosszú éveket követően érkezhet majd egy jól látható ráncfelvarrás, mely a kameraszigetet érinti, ami állítólag egy átalakított, optimalizált antennarendszert is eredményez majd. További pletyka, hogy a keret, illetve a burkolat anyaga immár a Pro modelleknél is alumínium lesz majd.

A "sima" iPhone-ok sorozata hasonló újításokat nem vonultat fel, ám végre-valahára ez a modell is 120 Hz-es kijelzőt kaphat majd, mely eddig a Pro széria kiváltsága volt. De mivel már a belépőszintű androidos mobilokba is ilyen panel kerül, a 60 Hz-es panelek finoman szólva avittassá váltak abban a szegmensben, ahová az Apple pozicionálja az iPhone-okat.

Az Awe Dropping eseményen a fentieken túl új Apple Watch-ok is bemutatkozhatnak, ezek közül a Series 11 esetében nem várható számottevő újdonság, az utoljára érdemben 2023-ban frissített Ultra szériából azonban időszerű egy harmadik generációs kiadás megjelenése, melybe a pletykák szerint 5G-s modem, esetleg műholdas kommunikációs modul is kerül majd.

Esélyes, hogy ezen a rendezvényen mutatkozik be az Apple Airpods Pro in-ear fülesének harmadik generációja is, mely az eddigi pletykák alapján gesztusvezérléssel és élő fordítással újíthat - bár utóbbi funkciót várhatóan a korábbi modellek is megkapják.

Az új iPhone-ok az eddigi tapasztalatok alapján szeptember második felében kerülhetnek a boltokba, ehhez időzíti az Apple az iOS26 végleges kiadásának megjelenését is, mely hosszú évek óta először áttervezett interfésszel frissíti fel az operációs rendszer repertoárját.