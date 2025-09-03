10 millió dollárt fizet a Disney a gyerekek adatai miatt

10 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) a Disney-t, miután úgy találta, hogy a cég jogellenesen engedélyezte kiskorúak személyes adatainak gyűjtését. Mindez egy banális figyelmetlenség eredménye lehet, mivel a YouTube-ra való videófeltöltésnél megjelenő négyzetek közt nem sikerült bejelölni egy meglehetősen fontosat. A Disney a megállapodással elismerte, hogy megsértette a gyermekek online adatvédelméről szóló törvény (COPPA) egyes előírásait azzal, hogy nem tájékoztatta a gyermekeknek szánt tartalmak közönségét arról, hogy követi a böngészési adataikat, illetve nem kért szülői beleegyezést ehhez a gyakorlathoz.

A pénzbüntetés kifizetése mellett a bizottság egy 10 éves program kidolgozására kötelezi a „mikiegeres” céget, mely biztosítani fogja az összes feltöltésre szánt YouTube-videó felülvizsgálatát, és gondoskodik arról, hogy a tartalmak megkapják a vonatkozó jelöléseket a gyermekeknek szánt, illetve nem gyermekeknek szánt címkékhez. A megállapodás nem a Disney tulajdonában lévő és általa üzemeltetett digitális platformokra vonatkozik, hanem kifejezetten a YouTube-on történő terjesztésre.

A YouTube olyan módon próbál segíteni a tartalommegosztóknak a COPPA-nak való megfelelésben, hogy a videók felöltésekor meg kell jelölniük, hogy gyermekeknek szánt videót szeretnének-e közzétenni. Amennyiben igen, a videóplatform rendszere automatikusan korlátoz és letilt bizonyos funkciókat a kommentszekcióban, az értesítéseknél, és ami az ügy szempontjából a legfontosabb - az adatgyűjtést és a célzott hirdetések megjelenítését is a kiskorúakat védő előírásokhoz igazítja. Az alapvetően nem kiskorúaknak szóló videók esetében a YouTube kiterjedtebb adatgyűjtést végez és a hirdetéseket is személyre szabja.

A Disney ott csúszhatott el, hogy a videókat nem manuálisan értékelte és címkézte, hanem saját policy-jában meghatározott módon alapértelmezett beállítást adott meg az összes feltölteni kívánt videóra vonatkozóan az egyes csatornáin, így a gyermekeknek készült videók jelentős részére nem került rá a szükséges jelzés.

A YouTube maga is megsértette a COPPA törvényt még 2019-ben, amit 170 millió dolláros bírsággal jutalmazott az FTC. A cég ezt követően vezette be a „gyermekeknek szánt” címkét, de sajnos a Disney és a többi cég számára ezek a funkciók csak akkor hasznosak, ha megfelelően is használják.