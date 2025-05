Óriási összegű kártérítési pert kapott a nyakába a Google

Az Európai Bizottság eredeti határozatában kiszabott - akkor rekordnak számító - bírságösszegnél is nagyobb, összesen 2,97 milliárd eurós kártérítést követel egy most indult kártérítési perben a Google anyacégétől, az Alhphabettől egy olasz BPO- és IT-szolgáltató, a Moltiply Group, mely többek között a legnépszerűbb internetes árösszehasonlítót, a trovaprezzi.it -t üzemelteti Olaszországban.

A milánói bíróságon pénteken benyújtott kereset szerint a Google versenyellenes magatartása 2010 és 2017 között akadályozta a cégcsoporthoz tartozó 7Pixel növekedését. A cég azután perelte be a Google anyacégét, hogy az Európai Unió Bírósága tavaly szeptemberben helyben hagyta az Európai Bizottság 2017-es határozatában foglaltakat, ezzel véget ért az ügy összes fellebviteli szakasza.

A cég történelmében akkor rekord összegűnek számító bírságot azért kapta a Google, mivel az Európai Bizottság vizsgálata során megállapította, hogy a társaság a keresőmotorok piacán élvezett dominanciáját arra használta, hogy egy másik Google-termék, az árösszehasonlító szolgáltatások között versenyző Google Shopping számára előnyt szerezzen, ezzel pedig megsértette az uniós versenyügyi normákat.

A bizottsági határozatban szereplő 2,42 milliárd eurós bírság nem sokáig számított rekordbírságnak a Google számára, hiszen egy évvel később, 2018-ban az EU végrehajtó szerve 4,34 milliárd euróra bírságolta a vállalatot, melyet másodfokon 4,125 milliárd dollárra mérsékelt a Törvényszék. A 2018-as határozat szerint a Google az Android operációs rendszer használatának versenyellenes feltételeivel jelentős piactorzító hatást ért el.

A most indult per közvetlenül kapcsolódik tehát a 2017-es uniós versenyjogi döntéshez, melynek jogerőre emelkedését követően az egyik érintett követel jelentős összegű kártérítést a neki okozott üzleti veszteségek miatt. Az ügyben korábban már egy svéd versenytárs, a PriceRunner is nyújtott be keresetet, 2,1 milliárd eurós kártérítési összegre - ez az eljárás még nem jutott el az elsőfokú ítéletig.