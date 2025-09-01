Lezárta a PR-Telecom akvizícióját a 4iG

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A több mint 25 éves múlttal rendelkező, magyar tulajdonú PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes - televízió, internet és telefon - szolgáltatásaival. Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.

Érdekes fejlemény, hogy az akvizíció bejelentésének idején még valamivel több (250 ezer) háztartásról és előfizetőről (55 ezer) számolt be a 4iG akkori közleménye, a vezetékes nyomvonal hossza pedig akkor még 3800 helyett 3400 kilométer volt csupán.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A felek az ügyletet tavaly júliusban jelentették be, amikor még azzal számoltak, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tavalyi negyedik negyedévben lezárja a fúziós vizsgálatot. Erre végül aztán csak a vártnál jelentősen később, idén júliusban került sor, amikor a hivatal csak feltételekkel, illetve önkéntes vállalások teljesítésével engedélyezte az akvizíciót.

A kötelezően előírt vállalás az összefonódást követő öt évre szól és tartalmát tekintve két irányú: az árazásban a verseny hatásának biztosítására, valamint a versenytárs belépése esetén a kampányok átmeneti korlátozására vonatkozik, illetve tartalmaz igazolási jellegű vállalásokat, amelyek lehetővé teszik az előírt intézkedések teljesítésének utólagos ellenőrzését.

Az árazásra vonatkozó vállalás lényegében azt tartalmazza, hogy a 4iG az érintett településeken a vállalt időszakban csak az ún. referencia településeknél (ezek olyan települések, ahol a szolgáltató versenyben van) alkalmazott mértékben változtathat az árakon.

A kampány vállalás pedig azt biztosítja, hogy ha egy új szolgáltató nagykereskedelmi szolgáltatás igénybe vételével lépne az érintett településeken piacra, akkor a 4iG (illetve a One) az érintett területeken négy hónapig nem keresheti meg a fogyasztókat aktív marketing eszközökkel és nem kötheti hűségvállalással őket magához. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha egy új szolgáltató saját infrastruktúra kiépítése mellett jelenik meg az adott településen. Arról egyelőre nincs információ, hogy a PR-Telecom felveszi-e a One márkát, illetve ha igen, mikor.

A PR-Telecom felvásárlásával a közepes méretű, független hazai távközlési cégek közül már csak a Tarr Kft. maradt talpon, melynek egyébként a becslések szerint valamivel több (80-90 ezer) ügyfele lehet, mint a PR-Telecomnak.