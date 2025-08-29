Házon belül fejlesztett AI-modellt izzít be a Microsoft

A többmilliárd dolláros partnerségnek köszönhetően a Microsoft főleg az OpenAI mesterségesintelligencia-modelljeire építi saját kulcsfontosságú termékeit és AI-funkcióit, ráadásul egyedi szerepet tölt be a startup működésében, mivel nemcsak egyszerű befektetőként, hanem licenc- és bevételmegosztási partnerként is kulcsszerepet játszik a folyamatokban. A szoftvercég azonban a háttérben sejthetően proaktívabb lépéseket tervez tenni a kitettség csökkentéséért, legalábbis erre utal, hogy csütörtökön bejelentette első saját házon belül fejlesztett AI-modelljét, mely idővel a Copilotba épülve terjesztheti ki az AI-asszisztens képességeit.

A MAI-1 névre keresztelt modell egyelőre előzetes verzióban tesztelhető az LMArena felületén keresztül, de a következő hetekben fokozatosan bekerül a Copilotba is, eleinte bizonyos szövegfeldolgozási feladatokhoz, hogy a kapott visszajelzések folyamán a cég finomíthassa a technológiáját. A vállalat megosztott egy űrlapot is, melyen keresztül a fejlesztők korai hozzáférést kérhetnek, és segíthetik a folyamatot. A cég kommunikációja szerint a belsős mesterséges intelligencia modelljek nem a vállalati felhasználási esetekre összpontosítanak majd, és inkább a fogyasztók számára szeretnének optimalizált élményt nyújtani.

A Microsoft technikai szempontból szűkszavú bejegyzése szerint a modellt körülbelül 15 ezer Nvidia H100 gyorsítóchip segítségével képezték ki, és egy Nvidia GB200 chipekből álló klasztert is használtak a folyamat során. A cég korábban Phi néven fejlesztett kisebb, nyílt forráskódú nyelvi modelleket, de a MAI-1 az első, házon belül, teljes körűen betanított alapmodell. A Copilotba szánt általánosabb AI-modellen felül a cégi hivatalosan is bejelentette a specializáltabb MAI-Voice-1 beszédmodellt, mely egy percnyi hanganyagot képes előállítani kevesebb mint egy másodperc alatt egyetlen GPU segítségével.

A redmondi cég már több mint 13 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba, ennek köszönhetően a Bing, a Windows 11 operációs rendszer és más termékek AI-funkcióinak alapját is a startuptól kapja, cserébe az OpenAI pedig a Microsoft felhőinfrastruktúrájára támaszkodik modelljei futtatásához. A szálak azonban lazulni látszanak: januárban a Microsoft már módosította az OpenAI-val kötött megállapodás néhány feltételét, miután 500 milliárd dolláros együttműködést írt alá az Oracle-lel és a japán SoftBankkel új adatközpontok építéséről az Egyesült Államokban.