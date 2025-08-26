Beperelte Musk az Apple-t és az OpenAI-t

Miután a hónap elején bejelentette szándékát, most hivatalosan is elindította az Apple és az OpenAI elleni jogi csatát az Elon Musk által 2023-ban alapított xAI és az X közösségi platform. A Grok chatbot fejlesztőjének vádja szerint a cupertinói vállalat versenyellenes módszerekkel lehetetleníteni el a többi AI-fejlesztőt, és kiválasztott partnere, név szerint az OpenAI segítségével épít monopóliumot a generatív AI-szolgáltatások piacán. Texas állam északi kerületének bíróságán benyújtott kereset szerint az Apple a mobilpiacon kialakított monopóliumát próbálja azzal erősíteni, hogy az AI szektor meghatározó szereplőjével játszik össze a kölcsönös előnyökért.

A konkrét panasz szerint az Apple digitális alkalmazásboltja, az App Store algoritmusa szándékosan sorolhatja lejjebb rangsorában, ezáltal kevésbé láthatóvá teszi a riválisok alkalmazásait, például az xAI Grokját, miközben az OpenAI ChatGPT mobilappja nem csak hogy előnyt kap, de ezt az előnyt fokozza az is, hogy az Apple saját termékeibe és rendszereibe is szervesen integrálja a chatbotot a partnerség kerein belül.

Musk az X-en pár hete közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy pontosabban azt nehezményezi, hogy az App Store-ban egyszerűen „nem lehet első helyre kerülni". Az üzletember bizonyítékokat egyelőre nem szolgáltatott az állítás alátámasztására. Az Apple nyilatkozatában azzal védekezik, hogy az App Store elfogulatlanul működik, és a több ezernyi alkalmazást különböző faktorok alapján rangsorolja az összetett algoritmus.

A ChatGPT jelenleg az első helyet foglalja el az App Store ingyenes appokat listázó rangsorában az Egyesült Államokban, míg az xAI Grokja az ötödik, a Google Gemini chatbotja pedig az 57. helyen szerepel ugyanebben a szekcióban. A Musk bejelentésére érkező reakciók közt a felhasználók arra is felhívták a figyelmet, hogy az OpenAI és az Apple partnerségének bejelentése után a DeepSeek és a Perplexity chatbotja is erősödött az appbolt listáján.

Az OpenAI reakciója szerint Musk újabb akciója a már korábban elkezdett „zaklató” viselkedés folytatása, miután az év végén az X-vezér jogi lépéseket kezdeményezett annak érdekében is, hogy az OpenAI ne álhasson át profitorientált modellre. A kaliforniai szövetségi bíróság azonban elutasította Elon Musk ügyvédei által kérvényezett előzetes végzést. Ez a kérelem már annak a felek közti jogi viszálynak az eszkalációját jelentette, amely akkor kezdődött, amikor Musk 2024 márciusában beperelte az OpenAI-t szerződésszegés miatt.