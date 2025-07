Itt a nyár, a One és a Telekom is díjmentes 5G-t ad

A nyár a mobilszolgáltatók műszaki részlegein dolgozók számára legkevésbé sem a pihenésről szól, ebben az időszakban ugyanis jellemzően meglehetősen egyenlőtlen elosztásban csúcsra pörög a hálózat a turizmus élénkülésének köszönhetően. A terhelés jobb elosztására szolgálnak a hálózat szoftveres finomhangolása mellett az olyan promóciók is, melyet már menetrendszerűen iktat be a nyári hónapokra a tavalyihoz hasonlóan a Magyar Telekom még június elején, majd június végétől a One Magyarország is.

A One a havidíjas lakossági ügyfelek számára díjmentesen kínálja az 5G-s hálózati csatlakozást, minden olyan előfizetőnek, akinek jelenlegi havidíjas csomagja ugyan nem tartalmazza az 5G-t, de készüléke és SIM-kártyája technológiailag alkalmas rá. A díjmentes 5G-hozzáférést június 20-tól kezdte szakaszosan aktiválni az operátor egy kéthetes folyamattal, és 60 napig érvényes, az előfizetőknek nincs további teendőjük vele.

A Magyar Telekom promóciója már június elsején elindult: az operátor mobilelőfizetőinek és Domino ügyfelei számára is automatikusan elérhetővé teszi országos lefedettségű 5G hálózatát június 1. és augusztus 31. között, amennyiben az előfizetők megfelelő készülékekkel rendelkeznek, illetve olyan területen tartózkodnak, ahol 5G-s lefedettséget nyújt a szolgáltató (akár külföldi roamingpartner). A promóció havi előfizetéses díjcsomaggal és feltöltőkártyás SIM-mel rendelkező ügyfelekre egyaránt vonatkozik, fontos azonban, hogy a hozzáférés típusa ezúttal sem változtatja meg a csomagban foglalt havi adatkeret mennyiségét.

A Magyar Telekom valamivel több mint öt évvel ezelőtt kapcsolta be az első 5G-s állomásait, azóta pedig a nagyvárosi környezetekben jellemzően a C-sávban, a vidéki régiókban pedig a dinamikus spektrummegosztás (DSS) nevű technológiával biztosít 5G-s hozzáférést ügyfelei számára. A szolgáltató tavaly év végén befejezte mobilhálózat modernizációs programját, majd kihasználva a modernizált hálózat nyújtotta lehetőségeket idén a bázisállomások több mint 50%-án kapacitásbővítést hajtott végre, mely sok esetben közvetlenül az 5G hálózat fejlesztését jelentette. Ennek eredményeként a Telekom lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettsége mára eléri a 77 %-ot.

Az ingyenes 5G promóciónak hálózatoptimalizálás szempontjából is jelentős szerepe lehet a kiugró forgalmi csúcsokat mutató nyári időszakban. Ilyenkor a szolgáltatók 4G-s hálózatát a frekventált üdülőhelyeken, illetve egyéb, a turisták által sűrűn látogatott helyeken a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érheti, melyet segíthet elvezetni az 5G-s réteg. A One Magyarország közleménye szerint a szolgáltató például 2024 nyarán 30 százalék körüli adatforgalom-növekedést tapasztalt az előző év azonos időszakához képest és a vállalatnak idén is hasonló várakozásai vannak. Az 5G hálózatra való átállás jelentősen tehermentesíti a 4G hálózatot, így az ügyfelek stabilabb és akár gyorsabb kapcsolatot élvezhetnek.

Az efféle nyári akciózásból tavaly is látványosan kimaradt a Yettel Magyarország, a PPF többségi tulajdonában lévő cégnél a kezdetektől felármentes az 5G-s elérés. A Yettel emellett szinte kizárólag a valódi sebességelőnyt biztosító C-sávban nyújt 5G-hozzáférést az ügyfelei számára, szemben a Telekommal és a One-nal, melyek kiterjedten használják a szolgáltatáshoz az alacsony sávokat és a dinamikus frekvenciamegosztás-alapú technológiát (DSS).