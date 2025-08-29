Újabb részletek derültek ki az Intel és az USA üzletéről

A bérgyártó üzletág sorsa függhet az Intelnél attól, hogy a Trump-adminisztráció és az amerikai vállalat múlt hét végén megállapodott arról, hogy az Intel 10%-os részvénycsomagja állami kézbe kerül, cserébe lényegében azért, hogy a korábban odaítélt vissza nem térítendő támogatást megkapja a szenvedő vállalat.

A dealről a Deutsche Bank csütörtöki konferenciáján árult el újabb részleteket az Intel pénzügyi vezérigazgató-helyettese, David Zinser, aki szerint az ügyletet eleve úgy strukturálták, hogy büntesse a céget, ha le akar mondani a saját gyártótevékenységről.

Az amerikai kormány részéről ez a megkötés abból a szempontból logikusnak hangzik, hogy az Intel kiszállásával az Egyesült Államok búcsút inthetne annak, hogy chipgyártó nagyhatalom maradjon vagy újra azzá váljon, és teljesen át kellene engednie ezt a terepet Ázsiának, azon belül is elsősorban Tajvannak és Dél-Koreának, illetve ami még rizikósabb, idővel Kínának.

A Trump-adminisztráció ezért egy olyan záradékot helyezett el a megállapodásban, mely a következő öt évben további 5%-nyi részvénycsomagot biztosítana részvényenként fix, 20 dolláros áron az Egyesült Államok számára abban az esetben, ha az Intel kiszervezné a gyártócéget és az új entitásban 51% alá csökkenne az anyacég tulajdonrésze.

Zinser a tegnapi eseményen közölte továbbá, hogy az Intelnek szerdán átutalt az amerikai kormány az üzlet részeként 5,7 milliárd dollárnyi készpénzt, lényegében abból a támogatási keretből, amit a Biden-adminisztrációhoz fűződő CHIPS Act dotációs csomag részeként korábban odaítéltek a cégnek.

A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor csütörtökön az amerikai sajtónak azt nyilatkozta, hogy a megállapodás egyes részletei még mindig formálódnak, a pontos részletekről szóló egyeztetés még tart a felek között.