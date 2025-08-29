Újabb részletek derültek ki az Intel és az USA üzletéről
Csütörtökön újabb részletek láttak napvilágot az Intel és az Egyesült Államok kormánya közt megállapodásról, melynek részeként állami kézbe kerül egy 10%-os Intel részvénycsomag. Bár a deal részletei a Fehér Ház szerint még csak most formálódnak, az Intel vezetése szerint Washington világossá tette, hogy mi a célja a tulajdonszerzésnek.
A bérgyártó üzletág sorsa függhet az Intelnél attól, hogy a Trump-adminisztráció és az amerikai vállalat múlt hét végén megállapodott arról, hogy az Intel 10%-os részvénycsomagja állami kézbe kerül, cserébe lényegében azért, hogy a korábban odaítélt vissza nem térítendő támogatást megkapja a szenvedő vállalat.
A dealről a Deutsche Bank csütörtöki konferenciáján árult el újabb részleteket az Intel pénzügyi vezérigazgató-helyettese, David Zinser, aki szerint az ügyletet eleve úgy strukturálták, hogy büntesse a céget, ha le akar mondani a saját gyártótevékenységről.
Az amerikai kormány részéről ez a megkötés abból a szempontból logikusnak hangzik, hogy az Intel kiszállásával az Egyesült Államok búcsút inthetne annak, hogy chipgyártó nagyhatalom maradjon vagy újra azzá váljon, és teljesen át kellene engednie ezt a terepet Ázsiának, azon belül is elsősorban Tajvannak és Dél-Koreának, illetve ami még rizikósabb, idővel Kínának.
A Trump-adminisztráció ezért egy olyan záradékot helyezett el a megállapodásban, mely a következő öt évben további 5%-nyi részvénycsomagot biztosítana részvényenként fix, 20 dolláros áron az Egyesült Államok számára abban az esetben, ha az Intel kiszervezné a gyártócéget és az új entitásban 51% alá csökkenne az anyacég tulajdonrésze.
Zinser a tegnapi eseményen közölte továbbá, hogy az Intelnek szerdán átutalt az amerikai kormány az üzlet részeként 5,7 milliárd dollárnyi készpénzt, lényegében abból a támogatási keretből, amit a Biden-adminisztrációhoz fűződő CHIPS Act dotációs csomag részeként korábban odaítéltek a cégnek.
A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor csütörtökön az amerikai sajtónak azt nyilatkozta, hogy a megállapodás egyes részletei még mindig formálódnak, a pontos részletekről szóló egyeztetés még tart a felek között.