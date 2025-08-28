A menedzserek harmadát elkaszálta a Google

A kisebb csapatok terelgetéséért felelős menedzserek és vezetők több mint egyharmadát faragta le a Google az elmúlt egy év során, így kevesebb lett a közvetlen beosztott is – jelentette be a keresőcég egy belsős meetingen. A találkozón az alkalmazottak Brian Welle-t, a személyzeti teljesítményért felelős alelnököt kérdezhették a közelmúltbeli elbocsátásokról, felvásárlásokról és várható átszervezési folyamatokról. Welle tájékoztatása szerint az elsődleges cél a bürokráciai folyamatok csökkentése és a hatékonyabb szervezeti működés továbbra is.

Ennek érdekében a Google vezetősége alacsonyan szeretné tartani a vezetői állomány (beleértve a menedzsereket, igazgatókat, alelnököket) arányát a teljes munkaerőállományhoz viszonyítva. Az ügyhöz közelálló forrás szerint az elmúlt évben látott 35 százalékos leépítés a menedzseri szerepkörök esetében leginkább a kevesebb, mint három ember felügyeletéért felelős csapatvezetőket érintette, akik közül sokan egyénileg, beosztottként fognak hozzájárulni a későbbiekben a cég munkájához.

A keresőóriás 2023-ban mintegy 6 százalékot faragott le munkaerő-állományából, és azóta több részlegen is leépítéseket hajtott végre, a 2024-es év is az átszervezésekről szólt. Ennek a folyamatnak a részeként idén januárban önkéntes kilépési lehetőséget ajánlott fel többek közt a tavaly összevont és ezáltal óriásira, mintegy 20 ezer főre hízott Platformok és Eszközök részleg dolgozóinak is, mely részleg fejleszti többek között a Pixel, Nest és Fitbit hardvereket, illetve a Chrome webböngészőt, továbbá a Chrome OS és Android operációs rendszereket. A vállalat összesen tíz területen jelentette be az önkéntes kilépési ajánlatot, főleg a kereső, a marketing a hardver és személyzeti-operatív csapatokban, melynek lehetőségével az alkalmazottak 3-5 százaléka élt.

Ezekben a helyzetekben a munkáltató önkéntes alapon ajánl fel távozási lehetőséget a dolgozóknak, általában valamilyen pénzügyi kompenzációért cserébe, ami főleg azoknak lehet vonzó, akik már egyébként is szerettek volna hosszabb szünetet tartani a karrierjükben. Az iparági trendek rendszerint azt mutatják, hogy ha nem távozik önként kellő számú munkavállaló egy ilyen akció során, a cég favágóelv-szerű leépítésbe kezd. Ezután nem meglepő mód a Google lassította a toborzást is, de a korábbi leépítések a belsős források szerint jelentősen rontották a hangulatot és a munkamorált a cégen belül, miközben óriási nyereséget sikerült elérni idén, és a részvények árfolyama is megugrott.