Folytatódnak a leépítések az Amazonnál

Tovább folytatódnak a menedzsment által korábban előrevetített leépítések az Amazonnál. A vállalat csütörtökön pontosan meg nem határozott számú munkatársát értesítette arról, hogy a jövőben nem számítanak a munkájukra - a leépítések ezúttal az egyik legjövedelmezőbb részleget, az Amazon Web Services divíziót érintették.

A Reuters exkluzív tudósításában több százas nagyságrendű érintettről ír, a vállalat ugyanakkor sajtómegkeresésre csak az elbocsátások tényét erősített meg, a leépítés volumenét nem közölte.

Kafkával tér vissza az álomból a HWSW free! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere!

Kafkával tér vissza az álomból a HWSW free! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere!

A felhős részlegen dolgozó, érintett munkatársak ahhoz a több mint 27 ezer egykori alkalmazotthoz csatlakozhatnak, akiket 2022 óta épített le a vállalat új menedzsmentje, Andy Jassy vezérigazgatóval az élen. A leépítések idén már több részleget is érintettek korábban, így az egyébként is jelentősen fluktuáló raktári személyzet mellett a kommunikációs részlegen és az eszközöket és szolgáltatásokat fejlesztő részlegen dolgozók közt is lengett a kasza.

Az AWS-nek egyébként kifejezetten jól megy a cégen belül - a divízió az első üzleti negyedévben 29,3 milliárd dollárt termelt, miből 11,5 milliárd dollár nyereséget tudott realizálni. A növekedés azonban lassuló és a részleg a harmadik egymást követő negyedévben nem tudja hozni a kitűzött értékesítési célokat - jegyzi meg a CNBC.

Az Amazon ugyanakkor a nyilatkozatok szerint nem elsősorban a mesterséges intelligenciát érintő beruházások vagy fejlesztések közvetlen hatásaként hajtja végre a leépítéseket, csupán optimalizálja erőforrásait, illetve továbbra is toboroz szakembereket az AWS-részlegre.