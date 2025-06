Eddigi egyik legnagyobb leépítésére készül az Intel

Gyári munkaerőállományának ötödét tervezi leépíteni az Intel a fő üzleti egységét átalakító stratégia részeként, amire már számítani lehetett. A vállalat 15 és 20 százalék közötti létszámleépítést céloz meg, és a júliusban kezdődő folyamat több mint 10 ezer alkalmazottat fog érinteni világszerte, ami a cég történetének egyik legnagyobb számú létszámcsökkentése. A leépítések elsősorban az Intel öntödei részlegét érintik, mely a gyártóüzemben dolgozó technikusoktól kezdve a következő generációs mikroprocesszorokat fejlesztő kutatókig számos munkakört foglal magában.

Bár az Intel nem hozta nyilvánosságra a gyári munkások pontos számát, a becslések szerint 109 000 alkalmazottjának körülbelül a fele a termelésben vagy a kapcsolódó szolgáltatásokban dolgozik, ami azt jelenti, így sejthető, hogy világszerte 8000 és 11 000 közötti munkahelyet szüntethet meg a chipóriás. Naga Chandrasekaran gyártási alelnök a vállalat pénzügyi kihívásaira hivatkozott, hozzátéve, hogy a szervezeti komplexitás megszüntetése azt is lehetővé teszi majd, hogy jobban kiszolgálják az ügyfelek igényeit.

A vállalat 821 millió dolláros veszteséget jelentett 2025 első negyedévében, és folyamatosan csökkentette alkalmazottai létszámát a 2023-as közel 125 000 főről. A befektetők a vállalat első üzleti negyedéves eredményeinek, illetve a második üzleti negyedévre vonatkozó prognózisának ismertetését követően is csalódottságukat fejezték ki. Áprilisban az új vezérigazgató hiába utalt az elkerülhetetlen költségcsökkentésre, a tőzsde pesszimistán fogadta a beszámolót. a befektetők azt várják, hogy a vállalat korábbi menedzsmentje által éveken keresztül elkövetett hibákat kijavítsa. A cég így többek között lemaradt az AI-bummról, illetve a gyártástechnológia fejlettsége terén is megelőzte riválisa, a TSMC.

Az Intel számára most létkérdés, hogy a vállalat főtevékenységére, a processzortervezésre és gyártásra helyezzen minden erőforrást, ezért most újabb területek kapcsán merült fel az átszervezés, illetve az értékesítés. Május végén jelentették bennfenntes források azt is, hogy a cég megkezdte a hálózati és edge (korábbi nevén NEX) üzletág értékesítésének előkészítését - ez a divízió elsősorban távközlési hálózatokba integrált, illetve egyéb hálózati eszközök számára fejleszt és gyárt különböző megoldásokat.

Az Intel alig egy hónappal Lip-Bu Tan kinevezését követően bejelentette, hogy 4,46 milliárd dollárért eladja a leányvállalatként működő, FPGA-áramköröket gyártó Altera 51%-nyi tulajdonrészét. A következő leányvállalat, amit részlegesen vagy teljes egészében pénzzé tehetnek, a Mobileye lehet, melyet még az előző vezérigazgató, Pat Gelsinger vitt tőzsdére 2022-ben. Az említett portfoliótisztítások célja a működési struktúra egyszerűsítésén és a fókuszáltabb működésen túl, hogy pénzügyileg stabilabbá tegyék az utóbbi időszakban komoly krízist átélő Intel működését.