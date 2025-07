Kiábrándulhatott a Meta az open source AI-ból

Sávot váltani készülhet a Meta az AI-modellek versenypályáján, miután a nemrég megalakult Superintelligence Labs divízió feladni készülhet a cég eddigi legerősebb nyílt forráskódú modelljét egy zárt alternatíva fejlesztésének előnyére. A napokban megjelent, belsős források által szivárogtatott információk alapján a közösségi óriás egy jelentős stratégiai pálfordulás jeleit mutatja, miután jó ideig a nyílt forrráskódú megközelítést emelte ki saját kulcsfontosságú versenyelőnyeként. Az AI-fejlesztéssel és kutatással foglalkozó dedikált részleg felsővezetői, köztük a nemrég igazgatónak kifejezett Alexandr Wang aktívan egyeztetnek a nyílt forrású Behemoth modell fejlesztésének leállításáról, melyet ugyan már betanítottak, de nem elégséges belsős teljesítménye miatt egyelőre még tették közzé nyilvánosan használat céljából.

A Meta open-source megközelítését sokan az OpenAI és a Google által alkalmazott zárt fejlesztéssel állították szembe, amit a fejlesztők egy része üdvözölt, miközben egyes versenytársak saját fejlett modelleket építetettek a Meta nyilvános kódjának felhasználásával. A zárt modellekre, vagy esélyesen egy inkább hibrid stratégiára való váltás nem csak a Meta szerepét változtatná meg az AI-közösségben, de egyben esélyt adna számára, hogy lendületet nyerjen a gyors fejlesztések versenyében.

A stratégiai váltás egy átfogóbb belső átalakítás eredménye lehet, miután a Meta a Superintelligence Labs-be szervezte ki az AI-fejlesztésekkel kapcsolatos kutatói feladatokat, és a divíziót a lehető legjobb szakemberekkel próbálja feltölteni, meglehetősen aggreszív toborzási technikákat alkalmazva.

A cég június közepén egyezett meg a Scale AI-jal arról, hogy 14,8 milliárd dollár értékben megszerzi a 2016-ban alapított startup 49%-át. Az üzlet azt is magával hozta, hogy az AI-rendszerek tanításához használt hatalmas adathalmazok felett diszponáló Scale AI alapítója, Alexandr Wang a megállapodás szerint a Meta új kutatóközpontjának élére állt. A Superintelligence Labs csoport a Meta már meglévő, közel 2000 főből álló AI-fejlesztéseken dolgozó munkacsapatatától elszigetelten végzi tevékenységét, és fő küldetése olyan „AI-rendszerek építése, melyek meghaladják az emberi kogníciót”.

Elégtelen tempó

Az ügyletet bennfentes információk szerint elsősorban az motiválta, hogy a Meta AI-specifikus ambícióinak megvalósítása nem halad a vállalat vezérigazgatójának, Mark Zuckerbergnek az elképzelései szerint. Zuckerberg elégedetlen a Llama modellek visszafogott fogadtatásával, a beruházás célja pedig a gyors felzárkóztatás, de lehetőleg úgy, hogy mindeközben a versenyhatóságok ne indítsanak újabb kellemetlenkedő vizsgálatokat a társasággal szemben a monopoltörekvések miatt. Mindez indokolhatja, hogy a cég az eddigi fejlesztési iránnyal sem elégedett - jelentették korábban a lapok.

A Meta vezető szakértői, köztük az AI területén úttörőnek tartott Yann LeCun szerint az átláthatóság és az együttműködés kulcsfontosságúak a felelős és gyors AI-fejlesztéshez, azonban a Behemoth teljesítményével való elégedetlenség, és a zárt modelleket építő vállalatok részéről érkező fokozódó verseny miatt szükséges lehet újragondolni az eddigi irányt.

Annak ellenére, hogy a Meta a világ egyik legjobb AI-kutatólaborjával rendelkezik, még mindig jelentős lemaradásban van kereskedelmi forgalomba hozatal tekintetében az olyan riválisoktól, mint az OpenAI, az Anthropic, a Google DeepMind és az xAI. Amennyiben a cég a zárt modelleket helyezné előtérbe, erősen arra utalna, hogy a nyíltság eddig is inkább stratégiai célt töltött be, mintsem egy meggyőződésen alapuló választás lett volna. A zárt modellek nagyobb kontrollt és több bevételszerzési lehetőséget is biztosítanának - különösen akkor, ha a leigazolt topszakértők versenyképes, a kategóriájában legjobb teljesítményt tudják nyújtani.

A Meta visszavonulásának számos lehetséges következménye elképzelhető. A nyílt forráskódú szoftverek lendületes fejlődése lelassulhatna, amelyet nagyrészt a Meta és a Lllama modell hajt. A zárt ökoszisztémákkal rendelkező főbb szereplők pozíciója erősödne, és potenciálisan nagyobb teret kaphatna Kína, amely a nyílt forráskódú AI-t (mint például a DeepSeek és a Moonshot AI) a hazai kapacitás és a globális befolyás kiépítésének egyik fő eszközeként alkalmazza.