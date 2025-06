Csődöt készül jelenteni a Microsoft Oroszországban

Az orosz hivatalos nyilvántartó hivatal, a Fedresurs nyilvántartásába iktatott friss bejegyzés szerint a Microsoft oroszországi leányvállalata csődöt tervez jelenteni - írja a Reuters. A TASS hírügynökség szerint azonban a Microsoftnak van további három másik orosz egysége is, a Microsoft Development Center Rus, a Microsoft Mobile Rus és a Microsoft Payments Rus, és még nem tudni, hogyan érintheti ezeket az egységeket a Microsoft Rus LLC csődbejelentése. A hírt megelőzte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten kijelentette, hogy az olyan külföldi szolgáltatókat, amelyek hivatalosan elhagyták az országot, de továbbra is ott kínálják szolgáltatásaikat, „el kell fojtani” Oroszországban a helyi szoftvermegoldások előnyére.

A The Moscow Times állítása szerint a csődöt jelentő leányvállalat 949 000 dollárnak megfelelő adósságot halmozott fel. Ennek előzménye, hogy 2025 januárjában a Gazprombank keresetet nyújtott be, amelyben 90,9 millió rubelt (kb. 949 000 dollárt) követelt a Microsoft orosz jogi személyétől egy jogalap nélküli gazdagodás miatti per keretében.

A Microsoft gyakorlatilag 2022 tavaszán kezdte el felszámolni oroszországi tevékenységét. Miután Oroszország inváziót indított Ukrajnában, a Microsoft és a többi tech óriáscég, mint az Apple, a Google, a Samsung, az Intel és a Qualcomm visszafogták tevékenységüket az országban, többek közt annak eredményeként, hogy a nyugati nemzetek büntető szankciókat vetettek ki. A Microsoft már az első pár napban eltávolította az orosz állami RT mobilalkalmazásait a Windows App Store-ból, és betiltotta a hirdetéseket az orosz állami médián.

Márciusban a szoftvercégek jelentős része, így a Microsoft és az IBM is bejelentették, hogy felfüggesztik oroszországi üzleti tevékenységüket, és leállították a termékeik és szolgáltatásaik értékesítését. Még abban az évben júniusban a redmondiak ezen felül 400 helyi alkalmazottat is elbocsátottak, a cég ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is teljesíti az orosz ügyfelekkel fennálló szerződéses kötelezettségeit, amíg az új értékesítések felfüggesztése érvényben marad.

Ezzel egy időben az IBM teljesen leállította oroszországi működését, és több száz alkalmazottól vált meg, Tajvan pedig betiltotta a chipexportot az ország felé. Az orosz hatóságok 2022 májusban foglalták le a Google moszkvai leányvállalatának bankszámláit, aminek eredményeként a leányvállalat májusban már fizetésképtelennek nyilvánította magát és csődöt jelentett, mivel ellehetetlenült az alkalmazottak és partnerek kifizetése. A vállalat egyébként nagyrészt már azt követően kivonult az országból, hogy Putyin csapatokat rendelt Ukrajnába, felfüggesztette a reklámok értékesítését és a szoftverfrissítések elérhetőségét. Ezen felül letiltotta az alkalmazásvásárlás lehetőségét a helyi Play Áruházban, ahogy a YouTube fizetős szolgáltatásit is, utána csak a kereső, a Google Térkép és a YouTube alapfunkciói maradtak.

2023 októberében a moszkvai bíróság csődöt mondott a Google orosz részlegének, de ez nem akadályozta meg Oroszországot 2024 novemberében abban, hogy a világ teljes GDP-jénél nagyobb összegű, egészen abszurd bírságot követeljen a Google-tól az oroszbarát médiákra vonatkozó YouTube-tilalom miatt.