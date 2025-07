Elindult az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás pilotja

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Dánia és Görögország az a kiválasztott pár ország, ahol először vetik be tesztelésre az uniós életkor-ellenerző alkalmazást a kiskorúak online védelmének erősítése céljából. Túl sok technikai részletet még nem tudni ezzel kapcsolatban, de az uniós végrehajtó szerv tájékoztatása szerint az alkalmazás nyílt forráskódú technológián alapul, és úgy tervezték, hogy a jövőre bevezetni tervezett európai digitális azonosító pénztárcákkal teljes mértékben interoperábilis legyen. A fejlesztést a digitális azonosítási megoldásokat kínáló Scytales AB-t (Svédország) és a T-Systems International GmbH-t (Németország) magába foglaló T-Scy konzorcium végzi egy két évre szóló szerződés keretén belül. A bizottság szerint az ellenőrzési megoldás kiterjeszthető lenne a későbbiekben más korhatárokra vagy más felhasználási esetekre is, például alkoholvásárláshoz.

A június végén indult próbaidőszak lezárása után az országoknak lehetőségük lesz integrálni a szoftvert a nemzeti digitális pénztárcákba, vagy publikálni egy testreszabott nemzeti életkor-ellenőrző alkalmazást az alkalmazásboltokban. A piaci szereplőket szintén felkérik majd a megoldás továbbfejlesztésére. Az életkor-ellenőrzési rendszer és szoftver várhatóan 2026-ban kerül bevezetésre az EU egész területén, összhangban az unió másik kezdeményetésével, melynek keretén belül minden európai polgár számára biztosítja a digitális azonosítást szolgáló EU-s Digitális Személyazonossági Tárcát.

Az EU végrehajtó szerve emellett közzétette az irányelveket az online platformok számára, melyek a kiskorúak védelmét célzó intézkedések megtételére vonatkoznak a blokk digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (DSA) való megfelelés részeként. Az új alkalmazás pilotprogramja jelentős lépés a DSA-ban foglalt, a kiskorúak online védelmét célzó intézkedések végrehajtása felé.

Az appal a felhasználók korlátozott felnőtt tartalmak, például online pornográfia megtekintésekor igazolni tudják majd, hogy elmúltak 18 évesek, és ezen felül semmilyen más személyes adatot nem kell megadniuk - az online szolgáltatások csak egy igazolást kapnak vissza arról, hogy a felhasználó átlépte a szükséges korhatárt. Minden igazolást egyszer fog felhasználni a rendszer, amivel megelőzhető a felhasználó szolgáltatások közötti követése.

A kiskorúakat érintő digitális kockázatok problémája azután kapott világszerte még nagyobb figyelmet, hogy Ausztrália tavaly év végén megszavazott egy törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségimédia-platformok használatát. Ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozzák a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt.

Május végén merült fel, hogy a Európai Unió pár tagállama ráadásul minden korábbinál szigorúbb korlátozást szeretne a kiskorúak közösségimédia-használatára vonatkozóan: a Görögország által benyújtott, Franciaország és Spanyolország támogatását élvező javaslat értelmében uniós szinten alkalmazni kéne a kvázi „digitális korhatárt”, hogy a kiskorúak csak szülői jóváhagyással jelentkezhessenek be a különbözö közösségi platformokon. Természetesen ez érvényes lenne valamennyi népszerű felületre, így a TikTokra, az Instagramra és a Snapchatre is.