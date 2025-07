Tanárt csinált az OpenAI a ChatGPT-ből

Az OpenAI a tanulás megkönnyítése és a kritikai gondolkodás előremozdítása érdekében indította el a ChatGPT új „Study Mode”-ját, miután az AI-eszközökkel való visszaélések száma megugrott az oktatási intézményekben. A dedikáltan tanulást segítő funkció a chatbot eszköztárán keresztül hívható elő, bekapcsolása után lépésről lépésre vezeti át a tanulót összetett témákon. Az egyes képleteket és témaköröket próbálja érthetően elmagyarázni, a fejlesztők által prezentált példák egyike azt mutatja be, hogyan magyarázza el a chatbot például a Bayes-tételt. A cég több mint 40 intézmény pedagógiai szakértőjével konzultált az eszköz fejlesztése során.

Az OpenAI szerint az Egyesült Államokban a főiskolás fiatal felnőttek több mint egyharmada használja a ChatGPT-t, és a chatbottal folytatott párbeszédek körülbelül negyede tanulással, korrepetálással és iskolai munkával kapcsolatos. A Study Mode így kifejezetten a házi feladatokhoz való segítségnyújtásban, a vizsgákra való felkészülésben és az új témák elsajátításában segít, miközben a felhasználókat a témákkal és problémákkal való foglalkozásra ösztönzi ahelyett, hogy azonnal választ adna.

A vállalat kommunikációja szerint próbálja ösztözni a tanulókat arra, hogy személyre szabott tanárként használják az eszközt, ne pedig főleg csalásokhoz, a tanulási mód ezért nem is kínál fel kész esszéket és megoldásokat vizsgakérdésekre. Az elképzelés nem teljesen egyedi, mivel az Anthropic áprilisban egy hasonló eszközt dobott piacra Claude mesterséges intelligencia alapú chatbotjához, Learning Mode néven.

A területen végzett eddigi tanulmányok szerint a ChatGPT valóban hasznos lehet a fiatalok számára tanulmányaik során, de a túlzott támaszkodás negatívan befolyásolhatja a kritikai gondolkodási készségeiket. Egy júniusban megjelent tanulmány szerint azok, akik ChatGPT-t használnak esszék írásához, alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a folyamat során, mint azok, akik a Google Keresést hívják segítségül, vagy egyáltalán nem használnak semmilyen segédeszközt.

A Study Mode mától szinte minden ChatGPT-felhasználó számára elérhető fiókba való bejelentkezés után, tehát az ingyenes Free, és a fizető Plus, Pro és Team verziók is tartalmazzák. A kifejezetten intézmények számára szánt ChatGPT Edu csomag egyelőre még nem foglalja magába, de a következő hetekben ez a hiányosság is pótolva lesz.