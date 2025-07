Kínai kézbe kerül a MediaMarkt

Többségi tulajdont szerez a német Ceconomy-ban a hongkongi székhelyű e-commerce óriás, a JD.com, ezzel a MediaMarkt és Saturn áruházak is kínai kézbe kerülhetnek - jelentették be a felek szerdán. Az üzlet 2,2 milliárd euró értékű és több nagyrészvényes üzletrészét érinti, a cégben azonban továbbra is tulajdonos marad az alapító Kellerhals család.

A MediaMarkt-Saturn hálózat jelenleg nagyjából ezer áruházat üzemeltet számos európai országban - köztük Magyarországon is -, az ott foglalkoztatottak száma pedig eléri az 50 ezer főt. A JD.com ígérete szerint a tranzakció folyományaként egyetlen üzletet sem zárnak be és senkit nem küldenek el a cégtől, a vállalatcsoport székhelye pedig maradna továbbra is Düsseldorfban.

A Portfolio cikke szerint az amerikai tőzsdén is jegyzett JD.com éves árbevétele 2024-ben megközelítette a 159 milliárd dollárt, a most kötött megállapodással a cég pedig jelentős lépést tesz az európai jelenlétének bővítése felé mind a fizikai üzletek, mind az online kereskedelem szegmensében.

A MediaMarkt és Saturn láncok több évtizedes múltra tekintenek vissza, az első Saturn áruház 1961-ben, míg az első MediaMarkt 1979-ben nyílt meg, a tulajdonos Ceconomy árbevétele pedig az előző üzleti évben elérte a 22,4 milliárd eurót.

Az áruházlánc Magyarországon 1997-ben nyitotta első üzletét, a Saturn márka pedig 2004-ben jelent meg hazánkban, majd 2012-ig a két brand párhuzamosan volt jelen, ezt követően viszont minden Saturn áruház a MediaMarkt márkát vitte tovább. A MediaMarkt a legfrissebb e-toplista szerint a harmadik legnagyobb forgalmú online kereskedő Magyarországon.

A most bejelentett ügylet az illetékes hatóságok jóváhagyását követően, várhatóan a jövő év első felében zárulhat.