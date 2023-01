A MediaMarkt-nál is lehet Vodafone előfizetést kötni

A havi előfizetéses konstrukciókra vonatkozóan is kiterjesztette értékesítési együttműködését a MediaMarkt üzlethálózatot üzemeltető Media Markt Magyarország Kft. és a Vodafone Magyarország. Az üzlethálózat saját nagyáruházaiban így a feltöltőkártyás csomagok mellett mostantól havi előfizetéses szerződéssel is vásárolhatók okostelefonok, akár részletfizetéssel is.

A Vodafone, illetve a versenytársak feltöltőkártyás csomagjai hosszú évek óta megtalálhatóak nem csak az elektronikai nagyáruházak, hanem szinte az összes nagyobb kiskereskedelmi hálózat kínálatában, a mostani együttműködéshez hasonló konstrukció ugyanakkor ritka a magyar piacon, a mobilszolgáltatók az új előfizetések megkötését többnyire csak saját üzleteikben és partnerhálózatukban teszik ezt lehetővé.

A MediaMarkt közvetítésével több tucatnyi új értékesítési ponton lehet a Vodafone-nal leszerződni (a Tesco hipermarketekben megtalálható MediaMarkt üzletek nem vesznek részt az értékesítési programban), ahol a Vodafone helyett az üzletlánc munkatársai vezetik végig a szerződéskötési folyamaton az ügyfeleket, ám azok éppúgy a Vodafone Magyarországgal szerződnek, mintha a szolgáltató saját üzletében váltak volna előfizetővé. Fontos kitétel az is, hogy a szerződés csak mobiltelefon-szolgáltatásra köthető meg, a Vodafone vezetékes szolgáltatásaira nem.

A szerződéskötéssel egy időben az új ügyfelek új okostelefont is vásárolhatnak a MediaMarkt választékából, amire akár 22 havi kamatmentes részletfizetést is kérhetnek (a hitelező azonban jelen esetben nem a Vodafone, hanem a MediaMarkt régi partnere, az MKB bank). Mivel a készülékajánlatokat a MediaMarkt biztosítja, ezért mind az árak, mind a választék eltérhet a Vodafone saját készülékárlistájától.