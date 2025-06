Felzabálja az AI a híroldalak organikus forgalmát

A Google eddig az AI Overview nevű funkcióval próbálta a keresőt és a mesterséges intelligenciát közel hozni egymáshoz - a találati oldalak tetején megjelenő, AI által készített összefoglalók bár eleinte finoman szólva problémásan működtek, a gyermekbetegségeket azonban mára csaknem teljesen kinőtte a rendszer. A Google szerint az AI által készített összefoglalókat már havonta átlagosan 1,5 milliárd ember látja és a többségük használja is, azaz az összefoglalóban szereplő linkekre kattint. A következő lépés voltaképpen a kereső chatbottá transzformálása lett, az először márciusban demózott AI Mode-ról május végén újabb részleteket árult el a társaság.

Ahogy a Google keresőből egyre inkább válaszadó robottá alakul, magával hozza azt is, hogy zuhanópályára került a kiadók forgalma - hívja fel a figyelmet a problémára a Wall Street Journal több oldalról is adatokat hozó cikke. A HuffPost asztali és mobilos weboldalainak organikus keresésekből származó forgalma az elmúlt három évben több mint felére esett vissza, és a Washington Post esetében is körülbelül ekkora csökkenést lehet látni – mutatja a SimilarWeb digitális piaci adatszolgáltató friss kimutatása.

A Business Insider a múlt hónapban építette le munkaerőállománya 21 százalékát, amit az extrém forgalmi visszaeséssel magyarázott többek közt. A SimilarWeb számai is alátámasztják az állítást, mivel a híroldal forgalma 55 százalékkal csökkent a 2022 április és 2025 április közti időszakban. A Wall Street Journal organikus keresésből származó forgalma áprilisban ugyan nőtt a három évvel korábbihoz képest, de a teljes forgalomhoz viszonyítva 29%-ról 24%-ra csökkent az aránya.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

William Lewis, a Washington Post vezérigazgatója szerint a kattintásmentes gyors AI-alapú keresés és válaszgenerálás komoly fenyegetés az újságírás számára, ezért a kiadók és híroldalaknak új bevételi forrásokat kell keresniük, hogy felkészüljenek az előttük álló időszakra. A The Wall Street Journal marketingigazgatója szerint az internetes keresés átalakulásával a vállalat a későbbiekben jobban fókuszál az olvasói bizalom és elkötelezettség erősítésére, és a rendszeres forgalom megszerzésére.

A Google vezetői szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és továbbra is tartja magát ahhoz az állításhoz, hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, és több időt töltenek a híroldalakon.

A közösségimédia-platformok ugyan hosszú ideig segítették a kiadókat az online forgalom irányításában, de idővel ez a prioritás elhalványult. A keresés több mint egy évtizeden át az organikus forgalom fő mozgatórugója volt annak ellenére, hogy a Google időről időre csavart algoritmusán. A térképet most viszont teljesen átrajzolja a generatív AI, ami újabb kihívásokat hoz az újságok számára. A kiadóknak emellett a szerzői joggal védett anyagaik védelméért is harcolniuk kell, mivel a chatbotok alatt működő modelleket a nyílt weben elérhető hírek és cikkek segítségével képzik ki a fejlesztők.

Még 2023-ban indult a precedens értékű per, amit a világ egyik legnagyobb lapjának számító New York Times indított a Microsoft és az OpenAI ellen azzal a váddal, hogy a techcégek a szerzői jogokat sértettek, amikor a kiadó tulajdonába tartozó újságcikkeket a nagy nyelvi modellek betanítására használták fel. A manhattani szövetségi körzeti bíróságnak benyújtott dokumentumok szerint az OpenAI cikkek millióit használhatta fel jogtalanul a ChatGPT és a Microsoft Copilot szolgáltatások alatt dolgozó modellek betanítására a lap hozzájárulása nélkül, így The Times arra szólította fel a startupot, hogy távolítsa el a jogsértő anyagokból származó képzési adatokat, emellett nem számszerűsített kártérítésre fejezte ki igényét a „több milliárd dolláros” kárért.

A The Times már több mint egymillió dollárt költött az OpenAI elleni küzdelemre a bíróságon, amit kevés kiadó tud magának megengedni. Közben a ChatGPT-fejlesztő már számos megállapodást kötött olyan nagy kiadókkal, mint az Axel Springer, a Conde Nast és a The Verge anyavállalata, a Vox Media, ami azt sugallja, hogy sok kiadó szívesebben dönt a partnerség, mint a jogi csatározás mellett.