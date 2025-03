Még több AI kerül a Google keresőbe

Egyre szervesebben építi be a Google a mesterséges intelligenciát egyik fő termékébe, a keresőbe. A cég friss bejelentése szerint jelentősen kiterjeszti az AI Overview funkció elérhetőségét, ami nem csak világszerte minden internetező számára láthatóvá válik, de még a Google-fiókba való bejelentkezés sem lesz feltétel a használatához, tehát lényegében bárki olyan játszi könnyedséggel használhatja az AI-keresőt, mintha csak az eddig ismert sima keresővel kutatna információt. A tavaly nyáron bejelentett AI Overview-t eleinte kísérleti és korlátozottan elérhető funkcióként lehetett tesztelni az elmúlt hónapok során.

A Google keresőélmény kibővül egy úgynevezett AI Mode nevű móddal is, ami a ChatGPT Search funkciójához hasonlóan lényegében egy keresésközpontú chatbot, amivel hosszabb beszélgetések folytathatók egyes témakörökben. Ez egyelőre még csak tesztüzemben kerül bele a szolgáltatásba, és a Google One AI Premium csomag előfizetői vehetik használatba, akiknek manuálisan kell engedélyezniük a funkciót.

Az AI Mode egy külön fülként jelenik meg használt eszköztől függően a desktopos keresőben, vagy a mobilos Google alkalmazásban, hasonlóan a Képek és Hírek kategóriákhoz. A felhasználó a lekérdezés beírása után egy generált választ kap hivatkozásokkal együtt, a Google keresési indexében szereplő összes tartalomból dolgozva. A felhasználói élmény így nagyban hasonlít a Geminihez és a többi chatbothoz, de a cég hangsúlyozza, hogy a „keresés-specifikus” modell lényege, hogy a funkció hatékonyabban dolgozik valós időben szolgáltatott adatokkal is, mivel közvetlenül a webbel interaktál.

Az új eszköz újabb bizonyítéka annak, hogy egyre fontosabb helyet foglal el az AI a Google stratégiájában a keresőt illetően is, illetve magabiztosságot tükröz, hiszen az AI Overview eleinte meglehetősen pontatlan eredményeket produkált. A funkció alatt most már egyébként a Gemini 2.0 modell dolgozik, ami a cég szerint hasznosabbá teszi a fejlesztést, mivel már többek közt matematikával és kódolással kapcsolatos, valamint kifinomultabb érvelést igénylő kérdésekre is válaszokat tud szolgáltatni.