Sorra indulhatnak a nagy bérgyártók amerikai egységei

Az Egyesült Államokat érintő gyárépítési tervezés végső fázisába ért a hónap elején az egyik legnagyobb tajvani bérgyártó, a Pegatron - nyilatkozta a sajtónak Kuang-Chih Cheng, a vállalat elnök-vezérigazgatója pénteken. A cég üzemeiben szerelik össze többek között az Apple és a Dell bizonyos termékeit, az amerikai bővítéssel a helyi gyártás nagyobb hangsúlyt kaphat, ezzel részben megfelelve a Trump-adminisztráció retorikájának.

A Pegatron a Reuters riportja szerint a helyszín kiválasztása során mérlegeli a földbérleti és munkaerő költségeket, az üzem elhelyezkedése kapcsán a legkritikusabb szempontnak ugyanakkor az elektromos hálózatot nevezte meg Cheng, mivel utóbbi különösen kritikus faktor a mesterséges intelligencia modellekhez készülő szerverek gyártása során.

A cég versenytársai ugyanakkor szinte kivétel nélkül az egyébként is jelentős amerikai gyártóbázisként működő Texas államban létesítenek új üzemeket, Cheng szerint várható, hogy a helyszínválasztás során a Pegatron is hasonló döntést hoz majd - Texasban már jelenleg is üzemel gyártóbázisa a Foxconnak, a Wistronnak és az Inventecnek.

Texas az ellátási lánc koncentrációja miatt is jó választás lehet az összeszerelőüzemek létesítéséhez, hiszen az államban régóta működik már az Intel, de itt tervez félvezetőgyártó üzemet építeni egyebek mellett a TSMC és a Samsung is. Ez utóbbi projektek még jórészt a Biden-adminisztráció idején indultak, a helyi félvezetőgyártás felvirágoztatására létrehozott CHIPS Act dotációs alapon keresztül.

A Pegatronnak, illetve a versenytársaknak továbbra is opció marad az olcsó gyártáshoz az Egyesült Államokkal szomszédos Mexikó, ahol az idei harmadik negyedévben kezdődhet meg az AI szerverek tömeggyártása.