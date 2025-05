Újabb üzemet húz fel Indiában az iPhone-gyártó Foxconn

A világ legmeghatározóbb, legnagyobb elektronikai bérgyártójának számító Foxconn megkapta a zöld lámpát India kormányától egy újabb félvezető-gyártóüzem megépítésére. A HCL Grouppal közös projekt 37,06 milliárd rúpiás beruházással járhat. Az India északi Uttar Pradesh államában tervezett létesítmény 2027-ben állhat működésbe, ha minden a tervek szerint halad, és havonta 20 ezer ostya és 36 millió kijelzővezérlő chip gördülhet le a sorairól.

A Foxconn, vagy egykori nevén Hon Hai Precision Industry nevéhez mára több ezernyi elektronikai, informatikai berendezés születése kötődik - a tajvani cég a világ legnagyobb bérgyártójaként többek között iPhone-okat, Sony és Microsoft játékkonzolokat, a legkülönfélébb szervereket, PC-ket, újabban pedig már gépjárműveket és ezek különböző alkatrészeit gyártja úgynevezett bérgyártói modellben.

A kapacitásnövelés időzítése nem tűnik véletlennek, miközben fokozódik a geopolitikai feszültség és a gazdasági bizonytalanság. Ha van amerikai cég, melynek nagyon fájnak Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai, az az Apple, mely termékeinek jelentős részét Kínában gyártja. Különösen igaz ez a cég húzótermékét jelentő iPhone-sorozatra, melynek ára több elemzés szerint is drasztikusan emelkedhet az országban, ami komoly felvásárlási lázhoz vezetett az amerikai lakosság körében az elmúlt napokban. Hogy az Apple legalább részben ellensúlyozni tudja ezt a hatást, a logisztika jelentős átszervezésével indiai gyártópartnereihez (Foxconn, Tata) fordult. Ugyan Indiára is vonatkozik amerikai büntetővám, de jóval kisebb mértékű, mint Kínára.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk. Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Az Apple egyébként nagyjából 220 millió iPhone-t szállít le évente, melynek ötöde származik Indiából, a többi készüléket pedig az ultramagas büntetővámmal sújtott Kínában gyártják. Bár az Apple legfontosabb termékei, mint például az okostelefonok és a számítógépek, a múlt hónapban mentességet kaptak Trump vámjai alól, a tisztviselők arra figyelmeztették a céget, hogy a mentesség ideiglenes lehet. Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelenleg is nemzetbiztonsági vizsgálatokat folytat a félvezető-technológiák és a kapcsolódó termékek importjával kapcsolatban, ami újabb vámokat vonhat maga után.

Az iPhone-okat jelenleg három gyár ontja magából Indiában, illetve két további gyáregység áll építés alatt, ezek a klasszikus összeszerelő-üzemek azonban az alapkőletételtől számítva jóval gyorsabban megkezdhetik a termelést, mint például egy modern félvezetőgyártó-üzem. Az indiai gyártótevékenység az évek során aztán egyre hangsúlyosabb lett, a márciusban véget ért 2025-ös üzleti évben például egyes becslések szerint már 22 milliárd dollárnyi iPhone készülhetett az országban, ami nagyjából 60%-os éves növekedésnek felel meg. Mostanra minden ötödik iPhone Indiában készül.

A cupertinóiaiak április végén jelentették be, hogy jövőre az összes, Egyesült Államokban eladott iPhone Indiából származhat majd, ami a jelenlegi gyártási volumen alsó hangon dupláját eredményezheti az országban – az elemzők ennek racionalitását szkeptikusan kezelik.

Akadt egy kis probléma...

Ez természetesen nem tetszik Donald Trumpnak, aki hangsúlyozza, hogy az iPhone-ok gyártását könnyűszerrel be lehetne indítani az Egyesült Államokban, a Bank of America Bloomberg által idézett elemzője szerint azonban ez nem ilyen egyszerű, illetve jelentős mértékben megnövelné a gyártási költséget is.

Trump csütörtökön az Apple-vezér Tim Cookot is kritikával illette, és nyíltan közölte vele, hogy nem szeretné, hogy a techóriás Indiában gyártsa termékeit. „Tegnap akadt egy kis problémám Tim Cook-kal. Azt mondtam neki: barátom, nagyon jól bántam veled. 500 milliárd dollárral jössz nekem, de hallom, hogy közben egész Indiában építkezel. Nem akarom, hogy Indiában építkezz” – tudósította a CNBC az elnök meglehetősen kemény szavait.

Az Apple jelenleg nagyon kevés terméket gyárt az USA-ban, például a Mac Pro-t. A vállalat februárban jelentette be, hogy gyártóüzemet indít 500 milliárd dolláros beruházással Texasban, amely elsődlegesen az Apple Intelligence szolgáltatások meghajtásához szükséges szervereket gyárt majd - erre a projektre utalhatott az elnök Cook fenyítésekor.