Milliárdos perrel fenyegetik a Metát európai jogvédők

Tegnap felszólító levelet (angol szaknyelven cease and desist) küldött Max Schrems adatvédelmi szervezete, a noyb (none of your business) a Metának, melyben arra hívja fel a vállalatot, hogy haladéktalanul vonja vissza azt a tervét, hogy május 27-től kezdődően alapértelmezetten felhasználja az európai facebook- és instagram-felhasználók személyes adatait a mesterséges intelligencia modellek tanításához.

A közösségimédia-óriás április 14-én jelentette be, hogy némi késéssel Európában is elérhetővé teszi a Meta AI chatbotot, ezzel párhuzamosan pedig rövidesen megkezdi a publikus bejegyzések, kommentek felhasználását az AI képzéséhez - méghozzá a felhasználók előzetes beleegyezése nélkül.

A cég kommunikációja szerint ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználók és vállalkozások „millióit” jobban támogathassa az EU-ban azáltal, hogy finomítja modelljét, és hogy az európai kultúra, dialektusok, környezet megértéséhez szükségesek az európaiak adatai.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk. Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

A noyb szerint ugyanakkor a Meta fenti terve ellentmond az Európai Unióban hatályos adatvédelmi jogszabályrendszerben, így elsősorban a GDPR-ben foglaltakkal, mivel egy ilyen mértékű adatkezeléshez mindenképpen szükséges lenne a felhasználók előzetes, kifejezett beleegyezése. A szervezetnél úgy látják, hogy a Meta ebben az esetben nem hivatkozhat a "jogos érdekre", illetve az Európai Bíróság korábbi döntései egyértelművé teszik, hogy ezek az adatok hasonló célra, ebben a formában nem használhatók fel.

Ha a felszólító levél nem vezet eredményre, a noyb kész az európai kollektív jogérvényesítési irányelv (EU Collective Redress Directive) alapján európai szintű eljárást, akár csoportos keresetet indítani a Meta ellen. Egy ilyen per végkimenetele meglehetősen fájdalmas lehet a Meta számára, egyrészt azért, mert akár több száz milliárd euróra rúgó kártérítési igény is keletkezhet, másrészt pedig azért, mert a jogellenesen tanított AI-modelleket törölnie kellene a vállalatnak.

Ez utóbbi különösen akkor lehet a Meta számára komoly érvágás, ha az európai adatok keverednek a nem EU-ból származó adatokkal, ez esetben ugyanis a teljes AI-modell törlését is elrendelheti a bíróság.

A Meta szerint a májustól életbe lépő változások megfelelnek minden EU-s előírásnak, illetve a felhasználóknak lehetőségük van az adatfelhasználás ellen tiltakozni. A noyb szerint azonban erre az opt-out rendszer eleve nem alkalmas, ráadásul a Meta az opt-out rendszert nehezíti is - ezért a szervezet álláspontja szerint az lenne az egyetlen járható megoldás, ha az adatfelhasználást opt-in engedélyhez kötné a Meta.