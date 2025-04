Farigcsál a Meta a pénzégető Reality Labs részlegen

Visszavágja a Meta a VR- és metaverzum fejlesztésekkel foglalkozó Reality Labs divízió munkaerőállományát, egészen konkrétan a Quest headsetekhez szánt VR/AR-játékokkal és tartalmakkal foglalkozó Oculus Studios csapatából küld el egyelőre meghatározatlan számú embert. A cég szóvivője szerint az Ocusulu Studios egyes kisebb csapatainak szerkezetében és a betöltött szerepkörök is átalakuláson mennek keresztül, ami magával hozza a csapatok méretének optimalizálását is. Többek közt a Supernatural nevű fitneszalkalmazáson dolgozókat is érinti a lépés, amit még 2023-ban vásárolt fel a közösségi cég a Withinnel együtt. A szóvivő szerint az elbocsátott alkalmazottaknak lehetőségük lesz más állásokra is jelentkezni a cégnél.

Reality Labs részlege a 2024-es negyedik negyedévben 4,97 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el, amivel rekord dőlt a 2014-ben indított divízió működése alatt. A pénzégetésről és veszteségeiről híres Reality Labs történetében ugyanis ez az eddigi legmagasabb összeg, ami mínuszos előjellel kerül nyilvántartásba, lényegében 10 százalékkal több, mint a megelőző év azonos időszakában jelentett összeg. 2020 óta összesítve mintegy 60 milliárd dollárnyi működés veszteséggel számolhat a részleg.

Ez a negyedéves eredmény annak fényében nem meglepő, hogy a Meta korábban már közölte: az eddig látott tendencia várhatóan a közeljövőben sem fog változni, sőt jelentősen növekedni fognak a negyedéves veszteségek az előző évekhez képest a folyamatos termékfejlesztés miatt. A Meta várhatóan ezen a héten közli az idei első negyedéves eredményeket, amivel kapcsolatban nem vetít előre jó dolgokat a leépítés híre. A Meta globális létszáma 74 067 fő volt 2024. december 31-én.

USA Tech Hub: ahonnan a passzátszél fúj Minden, ami a technológiai szektorban történik, jellemzően az USA-ból indul. Minden, ami a technológiai szektorban történik, jellemzően az USA-ból indul.

USA Tech Hub: ahonnan a passzátszél fúj Minden, ami a technológiai szektorban történik, jellemzően az USA-ból indul.

A Meta februárban jelentette be, hogy a hónap során dolgozók mintegy öt százalékának kell új munkahely után néznie, ami közel 4000 alkalmazottat jelenthet. Zuckerberg az elbocsátásokat azzal magyarázta, hogy a gyengén teljesítőknek távozniuk kell a Meta számára rendkívül „intenzív évben” annak érdekében, hogy sikerüljön racionalizálni a működést, és hatékonyabban fektethessenek be mesterséges intelligenciába.

Egyes érintettek beszámolói szerint váratlanul érte őket a hír, mert a Metától a legutóbbi évközi értékelés során „az elvárásoknak megfelelő vagy afölötti” minősítést kaptak. Ez már a második leépítési kör volt az évben, amit ismét az alacsony termelékenységgel magyaráz a cég, ezzel viszont rontja a kirúgott dolgozók esélyét a munkaerőpiacon. Mindeközben a cég jóváhagyta a vezetői éves bónuszok növelését, aminek eredményeként a vezető tisztségviselők akár az éves alapbérük 200 százalékának megfelelő bónuszt kaphatnak a korábban meghatározott legfeljebb 75 százalék helyett.