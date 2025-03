Már nálunk is kártyaterminállá változhat az iPhone

Az Apple még 2022 elején jelentette be, hogy bankkártyaolvasó-funkcióval látja el az iPhone-okat, melynek köszönhetően lehetővé válik, hogy a mikro- és kisvállalatok extra hardver, tehát terminál beszerzése nélkül bonyolíthassanak ügyfeleikkel kártyás tranzakciókat. A Tap to Pay megoldással a vállalkozók közvetlenül a saját iPhone készülékükről, bármikor és bárhol elfogadhatnak kártyás fizetéseket. A módszer előnyeit a taxisok, futárok, éttermek, kézműves alkotók, orvosok, állatorvosok, nagy- és kisvállalkozások egyaránt kihasználhatják.

A funkció azonban eddig nem volt mindenhol elérhető, egészen sokat kellett rá várni az Egyesült Államokon kívül. A megoldást az USA után terjeszkedve Európában először az Egyesült Királyságban vezették be, amit tavaly novemberben követett további öt európai ország, hogy az osztrák, cseh, román, ír és svéd kereskedők is fogadhassanak fizetéseket iPhone-on keresztül. Ebből már sejthető volt, hogy a szomszédos területek után hamarosan Magyarország is sorra kerülhet.

A cég kedden bejelentette, hogy a Tap to Pay már Lengyelországban, Bulgáriában, Finnországban, Liechtensteinben, Portugáliában, Szlovákiában, Szlovéniában, Svájcban és Magyarországon is elindul. Hazánkban az Adyen, a Global Payments, a myPOS, a Revolut, a SumUp, a Viva és a Worldline fizetési szolgáltatások támogatják az érintéssel történő fizetést iPhone készüléken.

Az érintéssel történő fizetéshez ‌‌‌‌iPhoneXS vagy annál frissebb modellre van szükség, egyébként úgy működik mint bármely másik Apple-tranzakció. A funkció NFC technológiát használ az érintés nélküli fizetések biztonságos hitelesítésére, emellett támogatja a PIN-kódos védelmet a kisegítő lehetőségek mellett. Mivel minden tranzakció titkosított, így maga az Apple sem láthat bele a vásárlási előzményekbe.

A Tap to Pay segítségével külön célhardver nélkül lehet érintéses kártyás fizetési tranzakciókat kezdeményezni az iPhone-okon - az elképzelés nem új, de az Apple az első okostelefon-gyártó, mely a funkciót szervesen integrálja globális (fizetési) ökoszisztémájába. Androidos készülékeken ez a lehetőség, amit gyakran softPOS néven is emlegetnek, már évek óta elérhető Magyarországon is a vállalkozók számára.