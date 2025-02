Lebontatták az Apple-lel a brit felhasználók kerítését

Az Apple az elmúlt időszakban meglehetősen robusztus védelmet épített fel a saját ökoszisztémájában azzal a céllal, hogy a felhasználói a személyes adataikat nagyobb biztonságban tudhassák - ez a védelem tűnhet el részben most Nagy-Britanniában, ahol a cég a kormányzati előírásoknak megfelelően a hétvégén beszántotta az Advanced Data Protection (ADP) nevű szolgáltatását.

Az ADP célja, hogy végponti titkosítással lássa el az iCloud felhős tárhelyen tárolt adatok, illetve fájlok jelentős részét, így többek között magát az iCloud drive-ot, a fotókat vagy a készülékmentéseket. Ezzel a módszerrel a végfelhasználón kívül senki nem tud hozzáférni a szervereken tárolt adatokhoz, ami a szolgáltatás 2022-es bevezetését követően számos ország nyomozati szerveinek tört borsot az orra alá.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Nagy-Britanniában az erről szóló jogszabály, az Investigatory Powers Act szabályozza, hogy a hatóságok a nyomozati eljárások során milyen eszközökkel élhetnek a sikeres felderítés érdekében, ennek a törvénynek a tavalyi módosítása tette lehetővé azt, hogy az Apple-t és más cégeket arra kötelezzenek, hogy a nyomozóhatóságok munkáját megkönnyítsék akár azon az áron, hogy a felhasználók privát szférája sérül.

A Washington Post február elején számolt be arról, hogy a brit kormány általános hozzáférést kért az Apple-től a felhőben tárolt felhasználói adatokhoz, ez valósult most meg végül úgy, hogy az Apple kikapcsolta az Advanced Data Protection szolgáltatást, így az eltűnt az iPhone-ok, iPadek és Macek beállításai közül, illetve akinek eddig be volt kapcsolva, annak meghatározott időn belül önként ki kell kapcsolnia a szolgáltatást, különben elveszti a hozzáférést az iCloud-ban tárolt adataihoz.

Az ADP egyébként alapesetben nincs bekapcsolva egyetlen felhasználónál sem, a bekapcsolásának feltétele pedig, hogy rendelkezésre álljon egy olyan, megbízható ismerős, akire rá lehet bízni a helyreállítási kulcsot arra az esetre, ha a belépési adatokat elfelejtené a tulajdonos. További feltétel, hogy az érintett ismerősnek vagy családtagnak szintén rendelkeznie kell egy Apple eszközzel.