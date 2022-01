Bankkártyaolvasót csinál az iPhone-okból az Apple

Rövidesen elég lehet egy iPhone ahhoz, hogy egy kereskedő vagy szolgáltató helyszíni bankkártyás tranzakción keresztüli fizetési lehetőséget nyújtson vásárlóinak vagy ügyfeleinek. A Reuters a Bloomberg riportja alapján arról számol be, hogy a cég hosszú ideje fejleszti már azt a szolgáltatást, mellyel az Apple készülékek maguk is úgynevezett Point of Sale, azaz POS-terminállá változtathatók.

Az új funkció célja, hogy a mikro- és kisvállalatok külön hardver beszerzése vagy bérlése nélkül, egyszerűen tudják a bankkártyás fizetési módot implementálni a helyszíni fizetési tranzakciók során, azaz tipikusan egy üzletben, vagy egy futáros kiszállítás során.

Bár az okostelefonok már régóta szerepet vállalhatnak ilyen tranzakciókban, ugyanakkor maga a kártyaolvasó berendezés eddig mindig különálló eszköznek számított, mely rendszerint Bluetooth-kapcsolattal kommunikált a készülékkel, amin a rendszer kezelőfelülete működött egy applikáción keresztül. Az Apple megoldásával ugyanakkor jellegéből adódóan csak érintéses kártyákat lehetne használni. A rendszeren a cég egyébként 2020 óta dolgozik, ekkor vásárolta fel 100 millió dollárért az akkor független okostelefonos POS-platformként működő kanadai Mobeewave-t.

A Bloomberg informátorai szerint az Apple megoldása az iPhone-okba épített, többek közt az Apple Pay érintéses fizetési tranzakciók során is használt NFC áramkört használja majd, aktiválásához pedig elég lesz egy szoftverfrissítés, noha az egyelőre nem világos, hogy az Apple mely régiókban és pontosan milyen feltételekkel teszi majd elérhetővé a szolgáltatást.

Egyelőre az sem egyértelmű, hogy az új rendszer az Apple Pay márkanév alatt, illetve a meglévő Apple Pay keretrendszeren belül kerül-e be a vállalat robusztus ökoszisztémájába - az Apple Pay-en keresztül a cég ugyanakkor évek óta fokozatosan vonzza be a legkülönfélébb pénzügyi szolgáltatókat és bankokat, akiktől jutalékot kap cserébe azért, hogy elérést biztosít egy közel másfél milliárdos felhasználói bázishoz.