Önálló céggé nevelkedett az Alphabet fényinternete

Újabb kísérleti projektet avat önálló céggé az Alphabet, miután kinőtte magát a Project Taara nevű fejlesztés, ami szélessávú internetkapcsolatot szolgáltatna az infrastrukturálisan fejletlen térségekben. A megoldás alapja a korábban még a Project Loonhoz tervezett fénynyalábos optikai adatátviteli rendszer (Free Space Optical Communication, FSOC), amely egymással kommunikáló adóvevők segítségével biztosít internetkapcsolatot szabad szemmel észlelhetetlen fénysugarak kibocsátásával.

A Taara fő megoldása, hogy a száloptikai kábelekhez hasonlóan fényt használ az adatközvetítéshez, csak éppen kábelek nélkül. A terminálok, tehát az adóvevők közötti „látómezőt” viszont épp ezért semmi sem zavarhatja meg, így jobbára tornyokra, póznákra vagy háztetőkre célszerű telepíteni. Így az egyik közlekedési lámpa méretű terminálról a másikra másodpercenként akár 20 gigabitet is továbbít 20 km-es (majdnem 12,5 mérföld) távolságon.

A Financial Times jelentése szerint az Alphabet kisebbségi részesedést tart meg az egyelőre 12 alkalmazottal működő Taara-ban, amibe a Series X Capitaltól sikerült tőkét bevonni. Ugyan a működési elv teljesen más, de a Taara toronyalapú optikai technológiája a Starlink riválisa lehet a vidéki területek összekapcsolásában. Mahesh Krishnaswamy alapító korábban a Wirednek úgy nyilatkozott: „a Taara tízszer, ha nem 100-szor nagyobb sávszélességet tud kínálni egy végfelhasználónak, amit egy átlagos Starlink antennától kaphat, mindezt a költségek töredékéért”.

Ahogy a legtöbb „moonshot projekt”, a Project Taara is a Google X néven ismert divíziójában nevelkedett eddig, ahonnan többek közt a Project Ara moduláris telefon kezdeményezése is indult - de innen nőtte ki magát a Waymo önvezető autós cég is.

A projektek önálló céggé avanzsálása arra utal, hogy a Google elégedett azok teljesítményével és lát bennük növekedési potenciált, de ez magában még nem garancia a sikerre. Elég csak említeni a Meta korábbi, magaslégköri internetszóró drón kifejlesztését célzó projektjét, amit végül elkaszált. Vagy az Alphabet háztáján maradva a Taara közvetlen elődjének számító Loon, amit 2021-ben számolt fel a Google-Alphabet, miután nem sikerült eléggé lecsökkenteni az ambiciózus kezdeményezés költségeit.

A Loon 2018-ban vált ki az Alphabetből, hogy akár teniszpálya méretűre fúvódó, héliummal töltött, napelemes ballonokat fejlesszen amelyek 20 kilométeres magasságból, a földről kapott jeleket erősítik és továbbítják az alattuk fekvő régióba, egyenként akár ötezer négyzetkilométert lefedve 4G szolgáltatással. Azonban a vállalat végül nem tudott életképes üzleti modellt kidolgozni szolgáltatópartnereivel.