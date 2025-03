Májustól másfélszeresére nő a DIGIMobil havi díja

Május elsejétől ismét drágul a mobilozás azok számára, akik a szolgáltatás 2019-es megjelenését követően a DIGI Távközlési Kft. mobilos ügyfelei lettek és a mai napig kitartanak a fapados, de továbbra is kedvező áron kínált tarifák valamelyike mellett.

Az immár a 4iG Csoport tulajdonába tartozó, a magyar piacon januártól One márkanéven jelen lévő szolgáltató ettől az időponttól egységesíti a mobiltarifáit, ami

Minimum másfélszeres, de egy esetben több mint kétszeres drágulást eredményez a havi díjban - eközben azonban hosszú idő óta először a szolgáltatások összetétele is megváltozik.

A DIGIMobil szolgáltatás csaknem hat éve, 2019. május 27-én indult el Magyarországon, egy az akkor még romániai tulajdonosi háttérrel rendelkező Digi számára finoman szólva nem a tervek szerint alakult spektrumaukciót követően. A cég ezért csak rendkívül korlátozott lefedettséggel és kapacitással tudta elindítani a mobilszolgáltatást, melyet azzal kompenzált, hogy a versenytársakhoz képest brutálisan nyomott áron kínálta tarifáit (olyannyira, hogy a cég kezdetben nulla forintért kínált korlátlan adatforgalmat és percenként 5 Ft-ért belföldi hívásokat).

Az árak az elmúlt években - részben a Digi 2022-es tulajdonosváltását követően - többször is változtak, 2023. nyarára pedig az új tulajdonos, a 4iG Nyrt. eladta a mobilszolgáltató infrastruktúráját a Pro-M Zrt-nek, az ügyfelek pedig nemzeti roaming keretében az akkor már szintén a cég többségi tulajdonában lévő Vodafone Magyarország hálózatát használhatták tovább változatlan díjak mellett.

A következő (név)változás a szolgáltatás életében a One márka januári bevezetésével jött el, amikor a korábbi DIGIMobil csomagok elnevezései is módosultak, ám a portfólió ezt követően továbbra is három tagból, a D Mobil Plusz, Mobil Max és Mobil Juniorból állt.

forrás: One

Ezt a struktúrát változtatja meg a szolgáltató május elsejével úgy, hogy a fenti tarifacsomagokat D Mobil Max+ néven egy új konstrukcióban egységesíti. Ez a csomag 200 perc belföldi és roaming 1. díjzónában indított hívásirányokra felhasználható lebeszélhető keretet, valamint 30 GB belföldi és roaming 1. díjzónában forgalmazható adatkeretet tartalmaz havi bruttó 4490 forintért - ez a D Mobil Plusz és Mobil Max esetében másfélszeres havidíj-emelést jelent, míg a D Mobil Junior előfizetői járnak a legrosszabbul, nekik ugyanis több mint kétszer annyit kell majd fizetniük, mint most, igaz, kapnak cserébe 200 perc lebeszélhetőséget és plusz 20 GB havi adatkeretet.

A szolgáltató a változások időpontjától minden, még régi D tarifát használó ügyfelet automatikusan az új, D Mobil Max+ díjcsomagra vált át, akinek pedig az új feltételek nem felelnek meg, két opció közül választhat: vagy felmondja az előfizetését (ezt jogkövetkezmények nélkül megteheti, mivel minden D Mobil előfizetés határozatlan időtartamra szól) vagy átvált a One Magyarország Zrt. kínálatában március elsejétől elérhető Mobil Max+ tarifára, melyet kizárólag a D Mobil díjcsomagokkal rendelkező ügyfelek vehetnek igénybe.

Ez utóbbi némi adminisztrációs többletteherrel jár, hiszen hiába tartozik ugyanahhoz a cégcsoporthoz a One Magyarország Zrt. és a Digi Távközlési Kft., illetve hiába használja mindkét cég ugyanazt a márkanevet, a hatályos szabályozás értelmében továbbra is csak számhordozással lehetséges az átjárás a két szolgáltató között.

A DIGIMobilnak a legutóbbi ismert adatok szerint mintegy 170 ezer előfizetője volt tavaly.