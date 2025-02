Túladna a játékokon a Pokémon Go tulajdonosa

A Niantic többször is nekifutott annak, hogy újabb kiterjesztettvalóság-játékokkal próbálja megismételni a 2016-ban világhódító útra indult Pokémon Go sikerét, az út azonban meglehetősen rögösnek bizonyul. Az elmúlt évek során a cég több futó projektet is törölt, és költségcsökkentésre hivatkozva több hullámban leépítette munkaerőállományának jelentős részét, így voltak már előjelei annak, hogy nem igazán sikerül kitartania a zsebszörnyes sikerjátéknak.

A jelek alapján a Niantic szénája továbbra sem áll jól: az ügyhöz közelálló források szerint a cég megválna játékfejlesztő üzletágától. A legesélyesebbnek tűnő vevő a szaúd-arábiai Savvy Games Group tulajdonában lévő Scopely mobiljáték-fejlesztő lehet, ami 3,5 millió dollárt adna a Nianticért. Külön érdekesség, hogy a vállalat a tervek szerint ezután ismét a térképekkel, valamint mesterséges intelligenciára épülő térinformatikai modellje fejlesztésére fókuszálna. A két fél egyelőre hivatalosan még nem erősítette meg az üzletet.

A Pokémon Go stabil pillérként állta az évek megpróbáltatásait, minden évben több mint egymilliárd dollár feletti bevételt hozott. A 2022-ben megjelent Pikmin Bloomot több millióan töltötték le és a játékon belüli költések is viszonylag magas bevételeket generáltak, de nem sikerült megütnie a Pokémon Go sikerét. Időközben a Nianticnak olyan projekteket kellett leállítania, mint a Catan és a Harry Potter franchise-ra építő AR-játékok.

A stúdió 2023-ban további 230 alkalmazottól vált meg, valamint lefújta az NBA- és Marvel-francise-okhoz fűződő játékokat is. Mindezt azzal kommunikálta a vezetőség, hogy erőforrásokat szeretne koncentrálni szeretne az elsődleges aranytojást tojó tyúkja, a Pokémon Go fejlesztésére és fenntartására.