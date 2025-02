Androidon is szerencsét próbál az Apple TV+

Az Apple TV+, az Apple előfizetéses videostreaming-szolgáltatása eddig képtelen volt komolyabb nyomot hagyni a streamingpiacon, dacára a mögötte álló gigantikus ökoszisztémának és a katalógusában elérhető néhány igazán szórakoztató alkotásnak. A cég terjeszkedési stratégiájában újabb fontos lépés lehet, hogy az Apple TV+ már iPhone-on kívül más mobileszközökön is elérhetővé válik az androidos mobilalkalmazás érkezésével, amivel még több felhasználót szerezhet a szolgáltatás a nemzetközi piacon.

Az Apple-re egyáltalán nem jellemző az androidos alkalmazások fejlesztése, ezzel a cég kilép a saját határai közül, és innentől kezdve még több korlát omlik le az egyik fontos bevételi lábként szolgáló Services, azaz szolgáltatások üzletág növekedése előtt. Az Egyesült Államokban lényegesebben többen használnak iPhone-t, mint androidos készülékeket, de a globális piacot nézve 72 százalékot fed le az Android a Statcounter friss számai szerint. Egy androidos alkalmazás kiadása így lényegesen kibővítheti a streamingszolgáltatás lehetőségeit.

Az Apple szolgáltatásait összefogó Services üzletág tavaly 100 milliárd dollár bevételt hozott a cégnek, ez a második legjövedelmezőbb üzleti láb az iPhone-eladások után. A részleg magába foglalja az előfizetéseket, a hirdetéseket, az App Store-t, az Apple Musicot és az Apple TV+-t is, aminek egyelőre nem sikerült még igazán népszerűvé válnia.

A cég soha nem közölte az Apple TV+ nézettségi számát, de a Nielsen becslései szerint elenyésző arányról van szó. Az amerikai felhasználóknak havi 10 dollárt kell fizetniük a szolgáltatásért, ami több csomagban is megtalálható az iCloud-tárhely, az Apple Music és más előfizetések mellett.

Az Apple-nek a jelek szerint most minden eddiginél nagyobb szüksége van arra, hogy a nézőszámot valahogy növelni tudja, a tengerentúlon ugyanis a statisztikák szerint tavaly év végén még a Paramount Plus is megelőzte, ezzel felhasználói bázisát tekintve a cég platformja jelenleg nincs az öt legnépszerűbb streamingszolgáltató között az Egyesült Államokban. Az Apple tavaly októberben az Amazonnal kötött disztribúciós megállapodást, amely az Apple TV+ tartalmait külön előfizetési díj (havi 9,99 dollár) ellenében elérhetővé teszi a Prime Video szolgáltatáson belül, annak kvázi egyik csatornájaként.

Ha ez nem lenne elég, az Apple szolgáltatása kénytelen szembenézni jelenleg a legnagyobb lemorzsolódással, igaz, ebben közrejátszhat az, hogy a vállalat számos termékéhez több hónapig tartó grátisz előfizetést csomagol, amit sokan nem hosszabbítanak meg és még a fizetős időszak előtt lemondanak.