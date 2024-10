Együtt indul harcba a nappalikért az Amazon és az Apple

Az Apple TV+, az Apple előfizetéses videostreaming-szolgáltatása eddig képtelen volt komolyabb nyomot hagyni a streamingpiacon, dacára a mögötte álló gigantikus ökoszisztémának és a katalógusában elérhető néhány igazán szórakoztató alkotásnak (Ted Lasso, Slow Horses, Foundation).

A cupertinói cég most disztribúciós megállapodást kötött az Egyesült Államokra kiterjedően az egyik helyi nagyágyúval, az Amazonnal, mely a jövőben az Apple TV+ tartalmait külön előfizetési díj (havi 9,99 dollár) ellenében elérhetővé teszi a Prime Video szolgáltatáson belül, annak kvázi egyik csatornájaként.

részlet a ted lasso című sorozatból (forrás: apple tv)

Az Apple TV+ -nak a jelek szerint most minden eddiginél nagyobb szüksége van arra, hogy a nézőszámot valahogy növelni tudja, a tengerentúlon ugyanis a statisztikák szerint éppen most előzte meg a Paramount Plus, ezzel felhasználói bázisát tekintve a cég platformja jelenleg nincs az öt legnépszerűbb streamingszolgáltató között az Egyesült Államokban.

Ha ez nem lenne elég, az Apple szolgáltatása kénytelen szembenézni jelenleg a legnagyobb lemorzsolódással, igaz, ebben közrejátszhat az, hogy a vállalat számos termékéhez több hónapig tartó grátisz előfizetést csomagol, amit sokan nem hosszabbítanak meg és még a fizetős időszak előtt lemondanak.

Az Amazon Prime Video-nak jelenleg több mint 100, ingyenes vagy fizetős streaming kiegészítő csomagja érhető el az USA-ban, a cég ezzel jó úton halad afelé, hogy a streamingpiacon az eredeti terveknek megfelelően egykapus megoldást kínáljon ügyfeleinek.

Az Apple egyébként pont ezt a stratégiát kívánta követni, csak éppen egy hardveres fejlesztéssel. Ez lett az iTV nevű set top box, melyet később Apple TV néven árultak és árulnak a mai napig - ezzel ugyanakkor a cég továbbra sem tudott érdemi pozíciót kiharcolni magának a nappalikért folytatott harcban.